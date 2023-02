Widownia Putina zasypiała w czasie orędzia. Wpadka realizatorów transmisji

Władimir Putin we wtorek 21 lutego wygłosił orędzie w Gostinym Dworze (stary Dwór Kupiecki) w Moskwie. W wystąpieniu skierowanym do polityków połączonych izb Dumy Państwowej i Rady Federacji mówił m.in. o "zmianach technologicznych" w wojsku i powtarzał bzdury o tym, że to rzekomo Zachód rozpętał wojnę, a Rosja używa siły, by ją zatrzymać.

Putin zapowiedział również zawieszenie udziału w traktacie New START (traktat o redukcji zbrojeń jądrowych między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską - przyp.red). Jak jednak podkreślił prezydent Rosji, nie oznacza to wycofania się z porozumienia.

Piekarski o wizycie Bidena w Kijowie: Myślę, że to była niespodzianka dla Moskwy

Na miejscu dyktatora słuchali minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego Dmitrij Miedwiediew czy patriarcha Cyryl. Niektórzy słuchacze wydawali się znudzeni przemówieniem rosyjskiego przywódcy.

Orędzie Putina. "Jeden z widzów zasnął"

"Publiczność podczas prawie 2-godzinnego orędzia Putina, które brzmiało zupełnie jak poprzednie wystąpienie Putina" - pisze Biełsat, dołączając fotografię.

Z kolei Anton Heraszczenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, opublikował wycinek z transmisji, na którym widać, że jeden z widzów zasnął. "Publiczność jest zafascynowana wystąpieniem" - ironizował.

Władimir Putin o zawieszeniu udziału Rosji w traktacie New START

Podczas wystąpienia Putin zaznaczył, że zanim Rosja wróci do dyskusji na temat START-u, musi zastanowić się nad rozważeniem "arsenałów jądrowych Francji i Wielkiej Brytanii". Dalej podkreślił, że Rosja nie pozwoli żadnemu z krajów należących do NATO przeprowadzić inspekcji arsenału nuklearnego, oskarżając blok transatlantycki o pomoc w "planowaniu ukraińskich ataków dronów na rosyjskie bazy lotnicze, w których stacjonuje część jej powietrznego odstraszania nuklearnego".

Putin przemówił - w tle barwy antywojennej opozycji. "Strollowany"

- Nasze stosunki uległy pogorszeniu i jest to całkowicie i niezaprzeczalnie wina USA - mówił Putin, cytowany przez "Financial Times". Jak zauważają dziennikarze, Putin co prawda nie wycofał się z traktatu, ale też nie zaproponował żadnego rozwiązania sporu w kwestii kontroli arsenału jądrowego.

Prezydent Rosji przypomniał, że już tydzień temu podpisał dekret o postawieniu strategicznych kompleksów lądowych w stan gotowości bojowej. Przekazał też, że Rosja musi przygotować się na przeprowadzenie testów nuklearnych, ale zrobi to tylko wtedy, gdy USA przeprowadzą je jako pierwsze.

Ekspert o ruchu Putina: Niemądre

Artur Kacprzyk analityk PISM uważa, że Putin grozi USA wyścigiem zbrojeń nuklearnych (sił międzykontynentalnych), żeby wymusić ustępstwa ws. Ukrainy.

"Niemądre, biorąc pod uwagę to, jak dużo Biden inwestuje we wsparcie Ukrainy i że USA właśnie zaczynają modernizację sił nuklearnych, a mają trochę większe PKB..." - stwierdza ekspert.

Jak dodaje, "zawieszenie" w dużej mierze już ma miejsce od trzech lat. - Rosja nie przyjmuje inspekcji swoich sił nuklearnych. Teraz pewnie przestanie dzielić się z USA informacjami na ich temat. Formalnie pewnie będzie przestrzegać ograniczeń traktatu, ale trudno będzie to weryfikować - podsumowuje.

Czym jest New START?

New START to podpisany w 2010 roku traktat o redukcji zbrojeń jądrowych między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską. Porozumienie to wygasa w 2026 roku i jak zaznaczył Putin, na razie nic nie wskazuje na to, by porozumienie zostało przedłużone - "chyba że Zachód zgodzi się na przeprowadzenie kompleksowych rozmów w sprawie Ukrainy bez udziału Kijowa, co według USA jest niedopuszczalne" - czytamy w "FT".

Putin o wycofaniu się Rosji z porozumienia o redukcji zbrojeń. USA reagują

Traktat New START miał doprowadzić do zmniejszenia o połowę liczby strategicznych wyrzutni rakiet nuklearnych. Ponadto ustanowił nowy system kontroli i weryfikacji takiego arsenału - mimo tego traktat nie ograniczył liczby nieaktywnych operacyjnie głowic jądrowych, które mogą być składowane w tych państwach. Traktat został podpisany w Pradze przez ówczesnych prezydentów: USA - Baracka Obamę i Rosji - Dmitrija Miedwiediewa.