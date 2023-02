Andrzej Duda spotkał się z prezydentem USA. Biden zaczął od anegdoty o papieżu

W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podkreślił, że przybycie Joe Bidena na Ukrainę i do Polski to wyraźny znak bezpieczeństwa i sygnał odpowiedzialności USA za bezpieczeństwo świata i Europy. - Ameryka jest w stanie utrzymać światowy ład - mówił.

Prezydent - w kontekście toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny - stwierdził, że Władimir Putin zdecydował się zaatakować Ukrainę i spowodował kryzys bezpieczeństwa, kryzys gospodarczy i humanitarny. Dodał, że wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie pokazuje, że wolny świat nie zapomniał o Ukrainie.

To było spektakularne niezwykle posunięcie, strategiczne i polityczne, niezwykle ważny sygnał polityczny, przede wszystkim dla Ukrainy, wzmacniający morale obrońców. To był akt wielkiej odwagi, za co bardzo dziękuję

- powiedział polski prezydent.

Andrzej Duda mówił także, że obecność Joe Bidena w Polsce jest ważnym przesłaniem do Polaków. - To pokazuje, że działania, które Polska podejmuje w odniesieniu do Ukrainy, są właściwe - zaznaczył. - Polska jest bezpieczna dzięki obecności wojsk USA i NATO - podsumował.

Polski prezydent zapowiedział, że polska prezydencja w Unii Europejskiej w 2025 roku będzie odbywała się pod hasłem zacieśnienia więzi transatlantyckiej. Dodał, że w maju Polska przyjmie w tej sprawie specjalną uchwałę. W trakcie spotkania polski prezydent podkreślał, że więź transatlantycka jest kluczowa dla Europy. - Chcielibyśmy, aby ta uchwała została podjęta na rocznice naszej obecności w Unii Europejskiej - dodał.

Amerykański przywódca na wstępie podziękował za zaproszenie do Warszawy. Przekazał, że odwiedził bazę, w której polscy i amerykańscy żołnierze służą, pokazując siłę do odstraszania wszelkiej agresji wobec NATO. Następnie Biden nawiązał do sytuacji sprzed lat.

- Jak byłem młodym senatorem (...) zadzwonił do mnie papież i zapytał, czy się z nim spotkam. Zgodziłem się i dużo rozmawialiśmy o Polsce (...) Zapytał się mnie, czy chcemy wspólne zdjęcie, a potem powiedział: "Rozmawiałem z panem jako Polak, a nie papież". Już wtedy poczułem siłę, jaką miała Polska - wspominał.

Jak dodał, dziś Stany Zjednoczone potrzebują Polski tak samo, jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych. - Tak jak powiedziałem prezydentowi Zełenskiemu, możemy z dumą powiedzieć, że nasze wsparcie jest niezachwiane - zaznaczył.

Przed nami dużo wyzwań, którym będziemy musieli wspólnie stawiać czoła, ale jestem przekonany, że je przezwyciężymy. Nasze relacje to relacje o krytycznym znaczeniu. Mam nadzieję, że będziemy je kontynuowali

- zaznaczył Joe Biden.

Tuż przed 13.00 Joe Biden został powitany w Pałacu Prezydenckim przez Andrzeja Dudę. Rozmowy obu przywódców zaplanowano na około półtorej godziny. W ich trakcie polski prezydent ma poznać treść przemówienia, jakie Biden wygłosi o 17.30 w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim.

Przemówienie amerykańskiego prezydenta ma być skierowane do Polaków i do Ukraińców. Amerykańska ambasada w Warszawie spodziewa się obecności kilku lub nawet kilkunastu tysięcy osób.

Według informacji strony amerykańskiej Joe Biden ma odnieść się do trwającej już niemal rok rosyjskiej agresji na Ukrainie, a także podziękować Polakom za wsparcia ukraińskich uchodźców, a także pomoc udzielaną na samej Ukrainie.

Joe Biden przyjechał do Polski z Kijowa. Złożył tam kilkugodzinną, niezapowiedzianą wizytę. Miał to być pokaz wsparcia Stanów Zjednoczonych dla ukraińskich władz i sygnał dla Władimira Putina.