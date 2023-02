Putin o wycofaniu się Rosji z porozumienia o redukcji zbrojeń START. USA reagują

We wtorek 21 lutego Władimir Putin zapowiedział zawieszenie udziału w traktacie New START. Jak jednak podkreślił prezydent Rosji, nie oznacza to wycofania się z porozumienia. Taki krok był zapowiadany przez Kreml już od sierpnia 2022 roku; ponadto w lutym tego roku Rosja odmówiła Stanom Zjednoczonym inspekcji swojego arsenału jądrowego.

REKLAMA

Podczas wystąpienia Putin zaznaczył, że zanim Rosja wróci do dyskusji na temat START-u, musi zastanowić się nad rozważeniem "arsenałów jądrowych Francji i Wielkiej Brytanii". Dalej podkreślił, że Rosja nie pozwoli żadnemu z krajów należących do NATO przeprowadzić inspekcji arsenału nuklearnego, oskarżając blok transatlantycki o pomoc w "planowaniu ukraińskich ataków dronów na rosyjskie bazy lotnicze, w których stacjonuje część jej powietrznego odstraszania nuklearnego".

Prezydent Rosji przypomniał, że już tydzień temu podpisał dekret o postawieniu strategicznych kompleksów lądowych w stan gotowości bojowej. Przekazał też, że Rosja musi przygotować się na przeprowadzenie testów nuklearnych, ale zrobi to tylko wtedy, gdy USA przeprowadzą je jako pierwsze.

Zobacz wideo

USA: Decyzja Putina niefortunna i nieodpowiedzialna

Ogłoszenie przez prezydenta Rosji Władimira Putina zawieszenia przez jego kraj udziału ws. redukcji zbrojeń strategicznych START jest niefortunne i nieodpowiedzialne - stwierdził we wtorek sekretarz stanu USA Antony Blinken, który przebywa obecnie w Grecji.

Podkreślił, że USA będą uważnie przyglądać się faktycznym poczynaniom Rosji.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ekspert o ruchu Putina: Niemądre

Artur Kacprzyk analityk PISM uważa, że Putin grozi USA wyścigiem zbrojeń nuklearnych (sił międzykontynentalnych), żeby wymusić ustępstwa ws. Ukrainy.

"Niemądre, biorąc pod uwagę to:

- jak dużo Biden inwestuje we wsparcie Ukrainy

- że USA właśnie zaczynają modernizację sił nuklearnych, a mają trochę większe PKB..." - stwierdza ekspert.

Jak dodaje, "zawieszenie" w dużej mierze już ma miejsce od trzech lat. - Rosja nie przyjmuje inspekcji swoich sił nuklearnych. Teraz pewnie przestanie dzielić się z USA informacjami na ich temat. Formalnie pewnie będzie przestrzegać ograniczeń traktatu, ale trudno będzie to weryfikować - podsumowuje.

Czym jest New START?

New START to podpisany w 2010 roku traktat o redukcji zbrojeń jądrowych między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską. Porozumienie to wygasa w 2026 roku i jak zaznaczył Putin, na razie nic nie wskazuje na to, by porozumienie zostało przedłużone - "chyba że Zachód zgodzi się na przeprowadzenie kompleksowych rozmów w sprawie Ukrainy bez udziału Kijowa, co według USA jest niedopuszczalne" - czytamy w "FT".

Traktat New START miał doprowadzić do zmniejszenia o połowę liczby strategicznych wyrzutni rakiet nuklearnych. Ponadto ustanowił nowy system kontroli i weryfikacji takiego arsenału - mimo tego traktat nie ograniczył liczby nieaktywnych operacyjnie głowic jądrowych, które mogą być składowane w tych państwach. Traktat został podpisany w Pradze przez ówczesnych prezydentów: USA - Baracka Obamę i Rosji - Dmitrija Miedwiediewa.

Rosja zawiesza udział w traktacie New START. W tle próby broni jądrowej