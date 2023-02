Były agent KGB jest pewien, że Putin blefuje: Rosja nie ma już bomb atomowych

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew niedawno zagroził Ukrainie "uderzeniami odwetowymi" i stwierdził, że Kreml jest gotowy do użycia broni nuklearnej. Do jej użycia nawoływała też często rosyjska propaganda. Były informator rosyjskich służb specjalnych zastanawia się, w rozmowie z ukraińską telewizją, czy te groźby są realne do spełnienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Piekarski o wizycie Bidena w Kijowie: Myślę, że to była niespodzianka dla Moskwy

Rosja nie ma broni atomowej? Tak twierdzi były agent KGB. "To głównie blef "

Jak podaje "Frankfurter Rundschau", w ukraińskiej telewizji wystąpił były agent KGB (Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRR) Jurij Schwez, który działał jako rosyjski agent w Stanach Zjednoczonych. Według niego Putin może nie mieć już ani jednej bomby atomowej, a nawet, jeśli ma, to mało prawdopodobne, by jej użył.

- Jeśli chodzi o eskalację wojny i użycie broni jądrowej, to myślę, że to głównie blef - stwierdził Schwez i dodał, że "ma poważne podstawy twierdzić, także powołując się na opinię fachowców, że Federacja Rosyjska może już nie mieć sprawnej broni jądrowej".

Jak dodał były agent KGB, głowice jądrowe musiałyby być regularnie serwisowane i wymieniane co 10 lat, by dało się je wykorzystać. Z tego powodu Schwez podejrzewa, że Rosja nie ma nawet sprawnego plutonu, który mógłby zająć się np. produkcją bomby. Jak zauważył, pierwiastek potrzebny do jej stworzenia oficjalnie po raz ostatni był wykorzystywany w czasach Związku Radzieckiego.

Ze Schwezem częściowo zgadzają się inni eksperci. - Rosyjski arsenał nuklearny mógł stać się bezużyteczny z powodu niewłaściwej konserwacji głowic nuklearnych i wyrzutni - ocenił ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow, który powołuje się na informatorów z rosyjskiej armii. - Obecnie nie da się jednak ocenić, na ile rosyjska broń jest sprawna i czy użycie starych głowic nie stanowiłoby zagrożenia dla samej Rosji - dodaje Żdanow.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Rosja zawiesza udział w traktacie New START. W tle próby broni jądrowej

"Putin nie ma myśli samobójczych i dlatego nie użyłby broni jądrowej"

Innego zdania jest były oligarcha Michaił Chodorkowski, który wcześniej dał do zrozumienia, że Putin jest w stanie przeprowadzić atak nuklearny, ale nie zrobi tego z innego powodu, niż rzekomy brak broni. - Putin nie ma myśli samobójczych i dlatego nie użyłby broni jądrowej - powiedział Chodorkowski w rozmowie z Merkur.de.

Ze zdaniem Schweza polemizuje też niemiecki think tank ds. wojskowości (Stiftung Wissenschaft und Politik). "Dzisiaj Rosja ma aktywny arsenał nuklearny składający się z około 4500 głowic nuklearnych. Około 1600 z tych głowic jest rozmieszczonych na lądowych rakietach międzykontynentalnych, rakietach balistycznych wystrzeliwanych z łodzi podwodnych i bazach ciężkich bombowców" - cytuje "FR".

Kim jest Jurij Schwez?

Jurij Schwez urodził się w 1952 roku w Chersoniu. Ukończył prawo międzynarodowe na moskiewskim Uniwersytecie Przyjaźni Ludowej. Następnie wstąpił do Akademii Wojskowej KGB, gdzie chodził do jednej klasy z Władimirem Putinem. Do 1990 roku był pracownikiem KGB w randze majora. Miał zwerbować brytyjską dziennikarkę i rzekomo członka rządu Jimmy'ego Cartera w USA.

Schwez opublikował książkę, w której opisał działanie KGB - wówczas dostał zakaz opuszczania ZSRR. W 1993 roku udało mu się jednak uciec do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa do dziś. Pracuje jako prawnik, jest też profesorem w Centrum Kontrwywiadu i Studiów nad Bezpieczeństwem (CICentre).

Sprawa ks. Loranca i reakcja Wojtyły. "Myślałem, że nie widzą tego, co robię"