Kiedy się to zrobi, widać jak skromne są dotychczasowe efekty rosyjskich działań. Pomimo zaangażowania w wojnę całych wojsk lądowych i poniesienia ciężkich strat. Na tyle poważnych, że przetrąciły kręgosłup przedwojennego, jako tako wyszkolonego i na pół zawodowego wojska. W szczytowym momencie Rosja nie kontrolowała nawet 30 procent terytorium Ukrainy. Teraz jest to bliżej 18 procent.

Pozycje wyjściowe

Zanim rok temu zaczęła się inwazja Rosji na Ukrainę na pełną skalę, Rosjanie okupowali już istotną część ukraińskiego terytorium. Konkretniej siedem procent w postaci półwyspu Krymskiego i części obwodów donieckiego oraz ługańskiego. Był to efekt działań poniżej progu wojny, które Rosjanie przeprowadzili w latach 2014-15, korzystając z wewnętrznego chaosu w Ukrainie po obaleniu prezydenta Wiktora Janukowycza. Ukraińskie wojsko zdewastowane dekadami niskich nakładów, nepotyzmu i korupcji nie było w stanie dość szybko zareagować, aby zapobiec bezpośredniej rosyjskiej okupacji Krymu i pozorowanej przez Rosjan rebelii w Donbasie. Po prawie roku działań zbrojnych, w lutym 2015 roku, sytuację zamroziło w czasie porozumienie Mińsk-2. Jak się potem okazało, na niemal siedem lat.

Wojna w Ukrainie. Sytuacja przed inwazją Fot. Gazeta.pl/Wikipedia

Wielki plan na ruchomych piaskach

24 lutego 2022 roku nad ranem zaczęła się druga runda rosyjskiej agresji na Ukrainę, tym razem już powyżej progu otwartej wojny. Wydawało się, że dysproporcja sił jest ogromna, oznaczająca dla Ukraińców bohaterską obronę skazaną na porażkę. Na pewno wierzyli w to rosyjscy generałowie i politycy, co widać po planie inwazji. Uderzenie przeprowadzono na niemal całej granicy Rosji z Ukrainą, celując w Kijów, Charków, Odessę i szerzej Donbas. Rosjanie ewidentnie zakładali, że Ukraińcy nie będą w stanie stawić silnego oporu, kierownictwo państwa ucieknie, wojsko pogrąży w chaosie i podda, a obywatele, jeśli nie będą witali agresorów kwiatami, to przynajmniej zostaną obojętni. Wymarzona "specjalna operacja wojskowa". Skoro Amerykanie byli w stanie coś takiego zrobić w Panamie, Iraku czy Afganistanie, to Rosja też powinna móc? Takie było założenie. Jak widzimy z dzisiejszej perspektywy, rosyjskiemu wojsku, wywiadowi i elitom politycznym daleko do tych amerykańskich.

Wojna w Ukrainie. Ogólny plan rosyjskiej inwazji Fot. Gazeta.pl/Wikipedia

Puka rzeczywistość

Stało się to ewidentne w ciągu miesiąca. Rosyjskie wojsko w tym szczytowym momencie, w końcu marca 2022 roku, kontrolowało w mniejszym lub większym stopniu około 28 procent terytorium Ukrainy. Była to jednak bardzo chwiejna kontrola. Ukraińcy nie uciekli, ale stawiali zacięty opór, a zjednoczone NATO słało broń i sankcje. Pierwotny plan inwazji rozsypał się jak domek z kart. Rosyjskie siły liczące do 180 tysięcy ludzi były zdecydowanie za małe, aby osiągnąć postawione cele w realiach prawdziwej wojny, a nie jakiejś "operacji specjalnej". Rozciągnięte, niezdolne do przełamania obrony Ukraińców i zabezpieczenia swoich tyłów, skazane na wyniszczenie.

Najdalszy zasięg rosyjskich zdobyczy. Połowa marca 2022 roku Fot. Gazeta.pl/Wikipedia

Urealnienie

Zapędziwszy się w tę skrajnie niebezpieczną sytuację, Rosjanie zdobyli się na decyzję trudną, ale rozsądną ze swojego punktu widzenia. Odwrót z północy Ukrainy, gdzie główne zgrupowanie rosyjskich wojsk nie osiągnęło podstawowego celu całej inwazji, czyli nie zajęło Kijowa i nie sparaliżowało ukraińskiego oporu, a jednocześnie było w bardzo ciężkiej sytuacji z punktu widzenia logistyki. Poważnie przetrzebione intensywnymi miesięcznymi walkami oddziały cofnęły się za granicę w ciągu kilku dni na przełomie marca i kwietnia. Tym samym Rosjanie uniknęli dalszych strat, ale jednocześnie dobitnie potwierdzili fiasko całego swojego początkowego planu i dali Ukraińcom cenny czas na stabilizację sytuacji. Wycofanie rosyjskiego wojska z północy Ukrainy oznaczało wyzwolenie z okupacji niecałych 10 procent terytorium kraju.

Wielki odwrót Rosjan z północy Ukrainy Fot. Gazeta.pl/Wikipedia

Nowy rodzaj wojny

Po porzuceniu pierwotnego planu inwazji, zakładającego zdecydowanie zbyt ambitne i szeroko zakrojone operacje, Rosjanie przeszli do znacznie mniej ambitnego, tradycyjnego stylu prowadzenia wojny. Zaczęło się w drugiej połowie kwietnia, próbą natarcia na całym froncie w Donbasie, przy pomocy zmasowanego ognia artylerii. Frontalne ataki na umocnione pozycje Ukraińców w stylu I wojny światowej nie dały jednak wielkich efektów. Zaczęła się batalia na wyniszczenie. Rosjanie zakładają, że sprzętu, ludzi i wytrzymałości u nich więcej, więc do dzisiaj starają się prowadzić walkę na takich zasadach. To brutalne urealnienie, po zorientowaniu się w poważnych niedomaganiach swojego wojska, niezdolnego do prowadzenia nowoczesnych działań połączonych. Oznacza jednak ciągłe poważne straty, w zamian dające bardzo skromne zdobycze terenowe. Kiedy Rosjanie powoli zdobywali Popasnę, Siewierodonieck i Lisiczańsk wraz z okolicznymi terenami, stanowiącymi mocno poniżej procenta terytorium Ukrainy, Ukraińcy mogli zbierać siły do kontrofensyw. Zaczęły się one pod koniec sierpnia, po tym, jak Rosjanie wyczerpani swoimi "sukcesami" w Donbasie poważnie osłabili inne odcinki frontu, ściągając z nich wszystkie możliwe wolne zasoby. Wykorzystali to Ukraińcy, najpierw wzmagając presję w obwodzie chersońskim, a potem we wrześniu zdecydowanie uderzając w obwodzie charkowskim.

Wyzwolenie i kontrofensywy Ukraińców Fot. Gazeta.pl/Wikipedia

Kolejne procenty na niebiesko

W tym drugim bardzo słaba obrona Rosjan rozsypała się jak domek z kart, czego efektem było wyzwolenie w dwa tygodnie około 12 tysięcy kilometrów kwadratowych. Cała okupowana część obwodu charkowskiego i skrawki ługańskiego. Ukraińskie uderzenie wywołało szok u Rosjan, do tej pory ciągle jednak żyjących w świecie fantazji na temat swojej siły. Wstrząs dotyczył nie tylko Kremla, ale też żołnierzy na froncie, którzy masowo uciekali, porzucając ciężki sprzęt. Kilkaset kilometrów na południe w rejonie Chersonia sprawy nie potoczyły się tak gwałtownie, ponieważ rosyjska obrona była znacznie silniejsza. Ten odcinek frontu Rosjanie traktowali poważniej, jako potencjalnie bardziej zagrożony, więc trzymali tam istotne siły. Finał walk miał miejsce dopiero w listopadzie, kiedy po miesiącach silnej presji Ukraińców i problemach w zaopatrywaniu oddziałów na prawym brzegu Dniepru, Rosjanie po raz kolejny dokonali urealnienia i się wycofali w celu uniknięcia dalszych poważnych strat. Oznaczało to wyzwolenie jedynego miasta obwodowego okupowanego przez Rosjan, a do tego nieco ponad tysiąca kilometrów kwadratowych.

Efekty kontrofensyw Ukraińców Fot. Gazeta.pl/Wikipedia

Oczekiwanie na ciąg dalszy

Sytuacja na froncie ustabilizowała się jesienią i najwyraźniej niewiele się zmieni do wiosny. Istotnie przyczyniła się do tego mobilizacja ogłoszona w Rosji we wrześniu, w wyniku szoku po ofensywie charkowskiej Ukraińców. Część z 300 tysięcy wziętych pod broń Rosjan rzucono bez przeszkolenia na front, zwłaszcza w obwodzie ługańskim, uniemożliwiając kolejne względnie łatwe postępy ukraińskiego wojska. Wysokie straty? Cóż. Rosjanie generalnie zamurowali front, poza rejonem Bachmutu, gdzie od początku jesieni atakują i aktualnie są już bliscy zajęcia miasta. Będzie to jednak oznaczało wzięcie może kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych terenu, co nie zmieni istotnie sytuacji strategicznej. Przepowiadana od miesięcy rosyjska ofensywa zimowa prawdopodobnie już trwa, ale ma tak ograniczoną skalę i jeszcze mniejsze efekty, że w środowisku analityków dominuje pytanie: "czy to naprawdę to?". Przebieg linii frontu nie zmienił się istotnie od listopada i wyzwolenia Chersonia. Rosjanie okupują około 18 procent terytorium Ukrainy, około 90 tysięcy kilometrów kwadratowych. Dla porównania około 28 procent Polski. Trochę więcej niż trzy województwa mazowieckie.

Sytuacja po roku wojny i dziewięciu latach agresji Fot. Gazeta.pl/Wikipedia