Petr Pavel na zakupach w Kudowie Zdroju. Niektórzy Czesi oburzeni: "Oszczędza" [WIDEO]

Petr Pavel, który w marcu obejmie urząd prezydenta Czech, zrobił zakupy w polskim sklepie, co nie uszło uwadze czeskim internautom. Część komentowała, że byłego generała do wizyty w Polsce skłoniła drożyzna we własnym kraju. Inni zwracali uwagę, że Pavel mieszka w pobliżu granicy i do polskiego sklepu ma zwyczajnie bliżej.

