Władimir Putin we wtorek 21 lutego zaczął wystąpienie w Gostinym Dworze (stary Dwór Kupiecki) w Moskwie. W orędziu skierowanym do polityków połączonych izb Dumy Państwowej i Rady Federacji mówił m.in. o "zmianach technologicznych" w wojsku i powtarzał bzdury o tym, że to rzekomo Zachód rozpętał wojnę, a Rosja używa siły, by ją zatrzymać. Na miejscu dyktatora słuchają minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego Dmitrij Miedwiediew czy patriarcha Cyryl.

Władimir Putin na biało-niebieskim tle. "Ależ obsługa orędzia Putina strollowała krwawego dyktatora"

Użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili uwagę nie tylko na słowa Putina, ale też ogromną scenę, która została przygotowana pod to wydarzenie. Na niej widoczne są rosyjskie flagi. Tuż za mównicą, która jest prezentowana w propagandowych mediach, tło jest udekorowane w biało-niebieskich kolorach. Michał Protaziuk z Onetu zauważa, że są to kolory używane przez putinowskich przeciwników.

"Ależ obsługa orędzia Putina strollowała krwawego dyktatora. Stoi obok biało-niebieskich barw antywojennej opozycji w Rosji" - napisał wydawca Onetu.

Putin: Przekazuję wiadomość w przełomowym momencie dla Rosji

Biało-niebieskie barwy są używane od lutego 2022 roku. Wówczas Kaja Katonina, która z pochodzenia jest Rosjanką, ale mieszka w Niemczech, udostępniła w mediach społecznościowych zmienioną rosyjską flagę, z której usunęła kolor czerwony, zastępując go kolorem białym. Później biało-niebiesko-białe flagi zaczęły pojawiać się na protestach przeciwko wojnie w Ukrainie wśród manifestujących w Pradze, Toronto czy na Cyprze. Kreml zareagował, uznając ją za "ekstermistyczną" flagę i zaapelował o zakazanie jej używania.

Przemówienie Władimira Putina zaczęło się o godzinie 10 czasu polskiego i zakończyło chwilę przed południem. Rosyjski dyktator mówił m.in. o:

ochronie dzieci przed "deprawacją Zachodu";

"wzmocnieniu armii i marynarki" i wprowadzeniu "najnowszych technologii" do wojska;

planach masowej produkcji broni;

utworzeniu specjalnego funduszu państwowego dla weteranów i rodzin żołnierzy, którzy zginęli;

"programach odbudowy społecznej" w okupowanych regionach Ukrainy;

wzroście zbiorów pszenicy w 2022 roku, nie wspominając, że część z nich to zboże ukradzione Ukrainie;

budowie dróg, szkół i mieszkań;

budowie "centrów kulturowych" w zaanektowanych i okupowanych ukraińskich ziemiach, by "mieszkańcy czuli związek z historią".

