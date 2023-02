O wynikach przeprowadzonego przez Rosję śledztwa poinformował w rozmowie z TASS szef Komitetu Śledczego Rosji Aleksander Bastrykin. "Dochodzenie wykazało, że za organizacją ataku terrorystycznego na moście Krymskim stały ukraińskie służby specjalne" - cytuje Bastrykina prokremlowska agencja informacyjna TASS.



Rosja. Z rosyjskiego śledztwa wynika, że eksplozję na moście Krymskim zorganizowała Ukraina

Według Bastrykina w wyniku śledztwa zidentyfikowano już 12 osób odpowiedzialnych za eksplozję na moście prowadzącym z Rosji na Krym. Wśród nich są obywatele Ukrainy, Armenii, Gruzji i Rosji. Osiem z nich przebywa obecnie w areszcie. "Badania ekspertów, w tym techniczne oraz dowodów znalezionych na miejscu są kontynuowane. Wszystkie dostępne informacje są podsumowywane i analizowane w celu ustalenia pełnego obrazu incydentu i zidentyfikowania osób zaangażowanych w to przestępstwo" - przekazał Bastrykin w rozmowie z TASS.

Eksplozja na moście Krymskim. Ukraina nie przyznaje się wysadzenia mostu

Do eksplozji na moście Krymskim doszło nad ranem 8 października 2022 r. Wówczas na moście pojawiła się ciężarówka, w której miały się znajdować materiały wybuchowe. Zniszczeniu uległy dwa przęsła mostu, który prowadził na Krym. Doszło również do pożaru wagonów pociągu, jadącego do Krasnodaru, który transportował paliwo. Z informacji Rosjan wynika, że śmierć poniosły wtedy cztery osoby - informuje TASS. Ukraińskie władze nie potwierdziły, że są odpowiedzialne za eksplozję na moście Krymskim. Rosjanie chcą wznowić przeprawę przez most do końca marca tego roku, opublikowano również nagranie przedstawiające jego aktualny stan.

Most Krymski łączy rosyjski Kraj Krasnodarski z Półwyspem Krymskim. W obecnym kształcie zaczął być budowany po aneksji Krymu przez Rosję, a część drogowa została oddana do użytku w maju 2018 r. Most, odkąd Putin przypuścił inwazję na Ukrainę, służył Rosjanom jako droga do transportu wojska i sprzętu na Krym oraz do południowej Ukrainy.

