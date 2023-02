Na początku wtorkowego orędzia Władimir Putin odniósł się do sytuacji w Donbasie. - Ten region uwierzył i czekał, aż Rosja przyjdzie na ratunek. Rosja zrobiła wszystko, co możliwe, dla pokojowego rozwiązania sytuacji w Donbasie - ocenił. Jest to oczywiste kłamstwo - tak zwana Doniecka Republika Ludowa była jednym z czterech obwodów, bezprawnie zaanektowanych przez Rosję pod koniec września 2022 r.

Rosja jest gotowa do konstruktywnego dialogu z Zachodem. Bronimy nie tylko własnych interesów. Zachód przygotowuje zniewoloną Ukrainę do wielkiej wojny. On rozpętał wojnę, a Rosja próbuje ją powstrzymać. Niemożliwe jest pokonanie Rosji na polu bitwy

- stwierdził dalej Putin. Wystąpienie Putina komentowała na Twitterze Anna Maria Dyner, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

"Putin cały czas mówi o kijowskim nazistowskim reżimie, który rządzi Ukrainą od 2014 r. (sic!). Po raz kolejny mówi o wojskowym wsparciu państw Zachodu i różnych laboratoriach, które USA i NATO miały mieć na Ukrainie" - napisała na Twitterze.

Putin: Z Ukrainy chcą zrobić anty-Rosję. To pielęgnowano w Polsce

Obecnie z Ukrainy chcą zrobić anty-Rosję. Projekt ten nie jest nowy, sięga XIX wieku, był pielęgnowany w Austro-Węgrzech i Polsce, aby oderwać te terytoria od naszego kraju

- przemawiał do Zgromadzenia Federalnego prezydent Rosji. Podkreślmy, że wypowiedzi Władimira Putina powielają kłamliwą, propagandową narrację Kremla i nie mają żadnego związku z rzeczywistością.

Anna Maria Dyner wskazała na słowa Putina, który ocenił, że "Rosja była zorientowana za Zachód, ale jako dostarczyciel surowców". Skrytykował również oligarchów, co analityczka określiła jako "ustawienie oligarchów w bardzo specyficznym miejscu".

Bogacze kupowali nieruchomości, jachty na Zachodzie, kształcili tam dzieci. A teraz Zachód ich ograbił. Prości obywatele nie żałują tych, którzy potracili majątki na Zachodzie

- stwierdził.

Wystąpienie Putina skomentował też Anton Gerashchenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy. Na Twitterze ironizował, że ze słów gospodarza Kremla wynika, że "Rosja ma się świetnie, sankcje nie działają". "Dotychczas wymienił: antyrosyjski neonazizm wszystkich, NATO planuje atak, antyrosyjski projekt Ukrainy został zapoczątkowany przez Austro-Węgry" - napisał.

Wielu obserwatorów uważa, że przesłanie Władimira Putina do Zgromadzenia Federalnego będzie historyczne dla Rosji. Agencja RIA Novosti podawała we wtorek rano, że "Putin zwróci się nie tylko do kraju, ale do całego świata".

"Stany Zjednoczone próbują skonsolidować swoją globalną dominację USA chciały złamać porządek świata stworzony po II wojnie światowej" - stwierdził Putin.

Putin nie powiedział niczego, czego byśmy nie słyszeli w jego przemówieniach w ciągu ostatnich miesięcy. Tym samym wojna będzie przez Rosję prowadzona nadal w dotychczasowy sposób, a przemysł zbrojeniowy będzie traktowany priorytetowo

- oceniła Anna Maria Dyner z PISM.

Minionej doby Rosjanie atakowali rakietami i lotnictwem infrastrukturę cywilną w rejonach Doniecka, Zaporoża i Chersonia - poinformował ukraiński Sztab Generalny. Zniszczone i uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoły i sklepy. Są zabici i ranni.

Z kolei Ukraińcy przeprowadzili kilkanaście uderzeń w rejony koncentracji rosyjskich wojsk i sprzętu. Zaatakowali wyrzutnie rakiet i zestrzelili trzy drony Łancet.

Sztab Generalny Ukrainy donosi, że Rosjanie kontynuują przymusowe odbieranie ukraińskiego obywatelstwa na okupowanych terenach obwodu donieckiego. Głównie dotyczy to osób sektora budżetowego. Według strony ukraińskiej, jeśli do 1 lipca te osoby nie wyrobią sobie rosyjskich dokumentów, zostaną zwolnione z pracy.

