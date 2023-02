Niemiecki dziennikarz nazwał Warszawę "nowym Berlinem". Jak zauważa, wcześniej prezydenci USA - Kennedy czy Reagan - wygłaszali historyczne przemówienia w stolicy Niemiec. Teraz Biden zrobi to w stolicy Polski. "W 34. roku po upadku muru berlińskiego najwyższy czas, by powstała prawdziwie nowa Europa, bez starych zadrażnień Zachód-Wschód" - czytamy we "Frankfurter Rundschau".

