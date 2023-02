Prezydent Stanów Zjednoczonych przyjechał do Kijowa ok. 8:00 czasu lokalnego. Joe Biden spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Po niespełna pięciu godzinach amerykański przywódca opuścił Kijów i ruszył do Polski - podaje CNN.

REKLAMA

Wołodymyr Zełenski podkreślał, że wizyta Joe Bidena w Kijowie w czasie wojny jest historyczna. Zełenski podziękował Stanom Zjednoczonym za wsparcie, a prezydent USA wpisał się do księgi gości: "Jestem zaszczycony, że ponownie zostałem powitany w Kijowie, aby solidaryzować się i przyjaźnić z kochającym wolność narodem Ukrainy. Proszę przyjąć mój najgłębszy szacunek dla Waszej odwagi i przywództwa. Sława Ukrajini!".

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Niespodziewana wizyta Joe Bidena w Kijowie. Prezydent USA spotkał się z prezydentem Zełenskim

Joe Biden wyjechał już z Kijowa. Prezydent USA zmierza do Polski

Wizyta amerykańskiego prezydenta w Kijowie jest pierwszą od początku rosyjskiej inwazji. Szczegóły pobytu Joe Bidena do ostatniej chwili trzymane były w tajemnicy.

We wtorek Joe Biden rozpocznie oficjalną wizytę w Warszawie i spotka się z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Amerykański prezydent ma też m.in. wygłosić przemówienie w Arkadach Kubickiego.

Więcej o wizycie prezydenta USA w Ukrainie piszemy na żywo na stronie Gazeta.pl

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>