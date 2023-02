Joe Biden odwiedzi Kijów? Tajemnicza wypowiedź wiceszefa MSZ Ukrainy. "Niespodzianka"

Zobacz wideo Czy polskiemu systemowi bankowemu grozi zapaść?

Na razie nie ma oficjalnych informacji, ale z serii tajemniczych wpisów dziennikarzy wynika, że Joe Biden może odwiedzić Kijów. Julija Mendel, była rzeczniczka prasowa prezydenta Ukrainy, podkreśliła, że centralne ulice w mieście są zablokowane, a minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba odwołał swój wyjazd. "Może przybyć wielki gość. Ukraińskie władze czekają i boją się zapeszyć" - napisała.

Również dziennikarz "Kyiv Independent" Illia Ponomarenko stwierdził, że dzisiejszy dzień będzie "historyczny".

W mediach pojawiają się informacje, że prezydent USA już jest w Kijowie (nie jest to potwierdzone).

Wiceszef MSZ Ukrainy: Mam nadzieję, że niespodzianka, która jest przygotowywana, będzie udana

Tymczasem wiceminister spraw zagranicznych Andrij Melnyk zapowiedział dziś wizytę w Kijowie "głównych partnerów Ukrainy". W ten sposób skomentował doniesienia dotyczące ewentualnej wizyty wysokich rangą urzędników amerykańskich.

- Zatrzymajmy te spekulacje na razie. Mam nadzieję, że niespodzianka, która jest przygotowywana, będzie udana. Bo dla nas ważne jest, że w przeddzień pierwszej rocznicy agresji, agresji na dużą skalę, poczujemy i zobaczymy nie tylko werbalne wsparcie, nie tylko solidarność, ale jeszcze większą pomoc i obecność naszych ważnych, głównych partnerów w Kijowie - podkreślił.

Na razie wiadomo, że do Kijowa przybyła już delegacja Izraela.

Joe Biden przyleci do Polski

Jak informuje Biały Dom, Joe Biden przyleci do Polski Air Force One we wtorek około 8:30 czasu polskiego. Tego samego dnia spotka się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem rozmów będzie współpraca dwustronna oraz wsparcie Ukrainy i wzmocnienie zdolności odstraszania NATO. Późnym popołudniem wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego, czyli nadwiślańskich ogrodach Zamku Królewskiego.

W środę w programie przewidziano dwa dodatkowe punkty - spotkanie z pracownikami ambasady USA w Warszawie oraz rozmowę z sekretarzem generalnym NATO, by - jak napisano w komunikacie - "potwierdzić niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa Sojuszu". Wcześniej Biały Dom poinformował, że tego dnia Joe Biden weźmie udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Prezydent USA odleci do Waszyngtonu w środę po południu.

