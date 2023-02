Joe Biden wygłosi przemówienie w Warszawie rok po słowach Putina. "Istotne historycznie"

Prezydent USA wyląduje w Warszawie we wtorek ok. godziny 8:30. Po godz. 13:00 Joe Biden przyjedzie do Pałacu Prezydenckiego - poinformował Marcin Przydacz. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił na antenie Radia ZET, że wizyta rozpocznie się od oficjalnego powitania.

REKLAMA

Druga część to spotkanie w wąskim formacie z najbliższymi doradcami. Po stronie USA będzie to Jake Sullivan, po naszej stronie będę towarzyszył prezydentowi ja. Od początku umówiliśmy się, że to spotkanie - to pierwsze, najważniejsze, bo przecież prezydent Biden przyjeżdża tutaj na zaproszenie pana prezydenta Andrzeja Dudy, to spotkanie będzie po godzinie 13 w Pałacu Prezydenckim

- mówił Marcin Przydacz. Szef prezydenckiego biura dodał, że następnym etapem spotkania będzie rozmowa w szerszych delegacjach, czyli prezydenci i kilka osób towarzyszących oraz ministrowie.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Andrzej Duda bywa groźny, czyli dlaczego głowa państwa... traci głowę

Biden wygłosi przemówienie w Warszawie rok po słowach Putina. "Istotne historycznie"

Przydacz podkreślił w Radiu ZET, że przemówienie, które prezydent USA wygłosi we wtorek po południu w Arkadach Kubickiego w Warszawie, będzie "ważne i istotne historycznie".

To będzie 21 lutego. W zeszłym roku, dokładnie tego samego dnia, wystąpienie miał Putin, w którym de facto zapowiadał inwazję na Ukrainę. Prezydent USA chce powiedzieć, co się przez ten rok zmieniło. Chce pokazać różnicę pomiędzy nami, wolnym światem opartym o prawo, a ciemnym autorytaryzmem, imperialnym i neokolonialnym

- zapowiedział gość rozgłośni. Przydacz dodał, że "strona amerykańska przygotowuje się na duże wydarzenie, także natury medialnej". - Wszyscy Polacy są zaproszeni - przypomniał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Joe Biden w Polsce. Najnowsze szczegóły dwudniowej wizyty

Podczas wizyty w Warszawie prezydent USA Joe Biden spotka się także z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem i pracownikami ambasady USA w Warszawie. Bia造 Dom opublikował kolejne szczegóły dotyczące wizyty amerykańskiego przywódcy w Polsce.

Biały Dom już wcześniej informował, że prezydent Joe Biden przyleci do Polski Air Force One we wtorek około 8:30 rano czasu polskiego. Tego samego dnia spotka się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematami rozmów będą współpraca dwustronna oraz wsparcie Ukrainy i wzmocnienie zdolności odstraszania NATO. Późnym popołudniem wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego, czyli nadwiślańskich ogrodach Zamku Królewskiego.

W środę w programie przewidziano dwa dodatkowe punkty - spotkanie z pracownikami ambasady USA w Warszawie oraz rozmowę z sekretarzem generalnym NATO by, jak napisano w komunikacie, "potwierdzić niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa Sojuszu". Wcześniej Biały Dom poinformował, że tego dnia Joe Biden weźmie udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Prezydent USA odleci do Waszyngtonu w środę po południu.

Wesprzyj zbiórkę Fundacji PCPM na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii - przez >>stronę PCPM albo przez >>zbiórkę na Facebooku.