"Jeden z decydujących momentów jego prezydentury". Joe Biden przylatuje do Polski

Wizyta prezydenta USA w Europie w przededniu rocznicy napaści Rosji na Ukrainę ma być sygnałem zarówno dla Europy, jak i samych Stanów Zjednoczonych. Poparcie dla pomocy, jakiej USA udzielają Ukrainie, spadło z poziomu 60 proc. (przed rokiem) do 48 proc.

Portal Politico zauważa, że w Waszyngtonie poparcie dla Ukrainy jest w dużej mierze ponadpartyjne, choć niektórzy w administracji obawiają się, że może być trudniej wysłać dodatkową pomoc do Kijowa w obliczu rosnącego oporu ze strony nowej, kontrolowanej przez Republikanów Izby Reprezentantów. Na razie jednak nawet najbardziej zagorzali krytycy Bidena, doceniają jego pracę.

Biden połączył nasze interesy narodowe z walką i pokazał światu, że to dobrze, że Rosja nie odnosi sukcesów. To będzie jeden z decydujących momentów jego prezydentury

- powiedział w wywiadzie senator Lindsey Graham z Partii Republikańskiej.

Wizyta Joe Bidena w Polsce. "Będzie mówił o tym, co USA mogą zrobić"

Politico podkreśla, że w czasie zaplanowanego na wtorkowe popołudnie przemówienia w Arkadach Kubickiego w Warszawie, prezydent USA będzie mówić o silnej potrzebie wspólnoty Zachodu. Biden ma po raz kolejny docenić opór Ukrainy, ale też zwrócić uwagę na brakujące zaopatrzenie. "Będzie też mówił o tym, co USA mogą zrobić, gdy Europa ubolewa nad tym, czego nie może zrobić" - podaje portal.

Amerykanie zwracają uwagę na to, że mimo sukcesów Kijowa Rosja nadal kontroluje prawie 20 proc. Ukrainy, a konflikt przerodził się w brutalną wojnę na wyczerpanie. Administracja USA wskazuje, że nie ma na razie żadnych oznak, aby Putin wycofał się z zapowiedzi kontrolowania całej Ukrainy. W ocenie amerykańskiego wywiadu Putin uważa, że pomimo niepowodzeń, z jakimi boryka się jego wojsko, Rosja nadal ma dwie decydujące przewagi: siłę roboczą i czas.

Wizyta Joe Bidena w Polsce. Najnowsze szczegóły

Podczas wizyty w Warszawie prezydent USA Joe Biden spotka się także z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem i pracownikami ambasady USA w Warszawie. Biały Dom opublikował kolejne szczegóły dotyczące wizyty amerykańskiego przywódcy w Polsce.

Waszyngton już wcześniej informował, że prezydent Joe Biden przyleci do Polski Air Force One we wtorek około 8:30 rano czasu polskiego. Tego samego dnia spotka się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematami rozmów będą współpraca dwustronna oraz wsparcie Ukrainy i wzmocnienie zdolności odstraszania NATO. Późnym popołudniem Joe Biden wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego, czyli nadwiślańskich ogrodach Zamku Królewskiego.

W środę w programie przewidziano dwa dodatkowe punkty - spotkanie z pracownikami ambasady USA w Warszawie oraz rozmowę z sekretarzem generalnym NATO by, jak napisano w komunikacie, "potwierdzić niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa Sojuszu". Wcześniej Biały Dom poinformował, że tego dnia Joe Biden weźmie udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Prezydent USA odleci do Waszyngtonu w środę po południu.

