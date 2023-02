Rosyjski propagandysta odgraża się Polsce. "20 minut i jej nie ma"

Jakow Kedmi jest byłym agentem KGB i byłym szefem departamentu ds. Rosji w izraelskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Aktualnie pojawia się w rosyjskich mediach w roli geopolitycznego eksperta. 19 lutego gościł w programie "Wieczór z Władimirem Sołowiowem" na antenie propagandowej stacji Rossija 1, gdzie wypowiadał się w duchu narracji Kremla.

Rosyjski propagandysta: Polska kolejnym "przyczółkiem"

Jakow Kedmi stwierdził, że Stany Zjednoczone "zdają sobie sprawę, że konflikt [czyli wojna w Ukrainie] zakończy się klęską reżimu kijowskiego". W związku z tym, jak przekonywał Kedmi, USA mają przygotowywać Polskę jako "kolejny przyczółek przeciwko Rosji". - Z Polską popełniają błąd. Polacy, Amerykanie i NATO popełniają błąd. Nie rozumieją jednej rzeczy, różnicy między Polską a Ukrainą (...). Do Polski wojska rosyjskie nie powinny wchodzić, bo po co? Co Rosja straciła w Polsce? Rosja nie ma powodu, by najeżdżać Polskę - cytuje jego słowa 24tv.ua.

Kedmi zakpił, że Polska "przygotowuje się do wojny, której nie będzie". Powiedział jednak, co się wydarzy, jeśli wojska naszego kraju "przesuną się" w stronę rosyjskiej granicy. - Polskę można rzucić na kolana w ciągu godziny za pomocą broni konwencjonalnej, przywracając ją do epoki kamienia łupanego. 50-60 strategicznych obiektów można zniszczyć w 20 minut i Polski nie ma. Nie będzie niczego: wody, elektryczności, baz wojskowych. Nie potrzeba do tego żołnierzy. Skoro mamy możliwości militarne, Rosja nie musi ryzykować życia obywateli, żeby czołgi pojechały do Warszawy - skomentował.

Jakow Kedmi o "marzeniach Polski"

To nie pierwszy raz, kiedy Jakow Kedmi nawiązał do Polski. Pod koniec stycznia, występując u Władimira Sołowiowa, insynuował, że Polska "udaje wsparcie dla Ukrainy" skrycie marząc o jej "całkowitej klęsce". 29 stycznia zainterweniował pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn.

"Według tez izraelsko-rosyjskiego propagandysty Polska jest obłudna wobec Ukrainy, liczy na sukces armii Federacji Rosyjskiej, dzięki któremu będzie mogła odzyskać 'swoje rodzime ziemie'. (…) Pokonanie Ukrainy przyniesie korzyści ekonomiczne Polsce, która stanie się beneficjentem zachodniej pomocy przejmując po Ukrainie funkcję kraju buforowego oddzielającego UE od Rosji" - zrelacjonował na Twitterze wystąpienie Kedmiego Żaryn.

"Propaganda i dezinformacja to kluczowe narzędzia polityki wewnętrznej i zagranicznej władz Federacji Rosyjskiej. Główną rolę w szerzeniu rosyjskich kłamstw odgrywają ludzie nazywający siebie 'dziennikarzami' i 'publicystami', a w rzeczywistości będący częścią systemu kłamstwa zarządzanego przez Kreml. To oni kształtują rosyjską opinię publiczną, zapewniając tym samym utrzymanie społeczno-politycznej stabilności reżimu" - czytamy na stronie rządowej w komunikacie o "marionetkach Putina".

