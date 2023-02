USA. Tragedia w Linden. Nie żyje polska rodzina. "Jesteśmy wstrząśnięci"

Zobacz wideo 21-latek ostrzeliwał przejeżdżające samochoty. Usłyszał dziewięć zarzutów

Do tragedii doszło w jednym z domów w Linden w stanie New Jersey. W niedzielę rano policjanci otrzymali zgłoszenie o strzelaninie. Na miejsce funkcjonariusze przyjechali około godz. 9:30 czasu lokalnego.

USA. Nie żyje polska rodzina

W budynku znaleźli trzy martwe ciała - rodziców i nastoletniego dziecka. Drugi nastolatek jeszcze żył, ale był w stanie krytycznym. Został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł kilka godzin później. Burmistrz miasta przekazał, że dzieci miały 13 i 14 lat.

Adrian Kubicki, Konsul Generalny RP w Nowym Jorku, przekazał, że w Linden zginęła polska rodzina. "Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z lokalną policją. Linden to dom dla wielu Polaków. Łączymy się w bólu z całą społecznością. (...) Jesteśmy wstrząśnięci tą tragedią" - napisał w mediach społecznościowych.

Sprawę bada policja. Śledczy podają, że wiele wskazuje na to, że to mężczyzna strzelił do żony i dwójki dzieci, a następnie do siebie. Uważają więc, że nie ma zagrożenia dla osób mieszkających w pobliżu.

"Linden to silna społeczność i będziemy ją wspierać, jak tylko będzie to możliwe" - podkreślił gubernator New Jersey Phil Murphy.

