Wizyta Bidena w Polsce. Poważne ostrzeżenie. Rosja rozpoczyna ćwiczenia sił nuklearnych

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) ocenił, że "Rosja może wzmocnić szantaż jądrowy przed przyszłotygodniową wizytą prezydenta USA Joe Bidena w Europie, aby udaremnić tę wizytę i osłabić wsparcie dla Ukrainy". W opublikowanym na Telegramie komunikacie wywiad wskazał, że w Rosji rozpoczynają się ćwiczenia strategicznych sił jądrowych.

REKLAMA

Potwierdzono przygotowania komponentów strategicznych sił jądrowych do wystrzeliwania rakiet balistycznych bazujących na morzu i lądzie, a także pocisków manewrujących odpalanych z powietrza

- czytamy w oświadczeniu HUR. Według danych Ukraińców Rosjanie przetestowali system Monolit, który służy do scentralizowanego dowodzenia bojowego siłami zbrojnymi Rosji. Podniesiono też stan gotowości bojowej strategicznych sił jądrowych.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ukraińscy żołnierze przechodzą w Polsce szkolenie z obsługi czołgów Leopard 2

Prezydent Stanów Zjednoczonych wyruszy w podróż do Polski w poniedziałek. Oficjalną wizytę w Warszawie rozpocznie we wtorek 21 lutego. To już druga podróż Joe Bidena do Polski od czasu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Waszyngton podkreśla, że wizyta w naszym kraju "jest częścią szerszych dyplomatycznych wysiłków administracji USA związanych z rocznicą napaści na Ukrainę".

Wojna w Ukrainie. Trzy osoby zginęło w porannym ostrzale obwodu chersońskiego

W niedzielę w Ukrainie w ostrzale wsi Burhunka na północ od Chersonia zginęły trzy osoby, a kilka odniosło rany. "Siedem osób ucierpiało w domu, na którego podwórko spadł nieprzyjacielski pocisk. Na miejscu tragedii zginęły trzy osoby - ojciec, matka i wujek. Cztery osoby zostały ranne - babcia, dorosły mężczyzna, 10-letnia dziewczynka i 8-letni chłopiec" - czytamy w komunikacie Chersońskiej Obwodowej Wojskowej Administracji. Ranni zostali przewiezieni do szpitala.

Rzeczniczka zgrupowania "Południe" mówiła w wywiadzie dla prywatnej telewizji "1+1", że Rosjanie celowo kierują swoje chaotyczne ostrzały na obiekty cywilne. - Chcą w ten sposób zastraszyć i sterroryzować miejscową ludność - wyjaśniała Natalia Humeniuk.

W porannym raporcie z działań wojennych Ukraiński Sztab Generalny zwrócił uwagę, że rodziny mieszkających na Krymie Rosjan, zmobilizowanych do rosyjskiej armii, masowo skarżą się, że dowództwo nie przestrzega podstawowych praw poborowych. Według informacji Kijowa przez ostatnie sześć miesięcy żołnierze nie dostawali przysługujących im przepustek, sortów mundurowych, a także podstawowych środków higienicznych i przepisowych racji żywnościowych.

Rodziny donoszą, że transporty z zaopatrzeniem dla jednostek, w których służą ich synowie, są regularnie rozkradane, a towary trafiają na czarny rynek. Skargi rodzin, które są zmuszone wysyłać żołnierzom jedzenie, mydło i inne artykuły pierwszej potrzeby, są ignorowane przez dowództwo. Według informacji Sztabu wśród rosyjskiej kadry kwitnie korupcja i łapówkarstwo.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>