Wiele osób błędnie utożsamia Air Force One z charakterystycznym samolotem Boeing 747 (powszechnie nazywanym Jumbo Jetem). Nie jest to do końca prawda. Kryptonim ten otrzymuje bowiem każdy statek powietrzny, na pokładzie którego znajduje się (urzędujący) prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Obecnie jest to najczęściej niebiesko-biały, robiony na specjalne zamówienie Jumbo Jet, który przez wielu nazywany jest także "latającą twierdzą" - nie bez powodu. Na pokładzie znajdują się sale konferencyjne, siłownia, a nawet centrum dowodzenia, z którego głowa państwa może decydować np. o ataku nuklearnym. Sama maszyna może wzbić się w powietrze i długo nie wracać na ziemię - wszystko dzięki możliwości tankowania w powietrzu. Co więcej, przez zaawansowane technologie i skuteczną izolację zakłócenie pracy urządzeń i systemów łączności graniczy z cudem. To wszystko sprawia, że przydomek "latającej twierdzy" nie jest przypadkowy.

Śledztwo Federalnej Administracji Lotnictwa

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) to nic innego, jak organ nadzoru lotniczego, którego celem jest monitorowanie wszelkich aspektów lotnictwa cywilnego w Stanach Zjednoczonych i opieka nad nimi. FAA ściśle współpracuje z amerykańskim Ministerstwem Transportu, które to odpowiada także za bezpieczeństwo pasażerów oraz regulacje prawne dotyczące statków powietrznych. To w ich interesie leży sprawowanie pieczy nad elementami wątpliwego pochodzenia i wszelkimi machlojkami. Warto mieć na uwadze, że w lotnictwie cywilnym duża część przewoźników to spółki prywatne, które za wszelką cenę chcą zminimalizować koszty i zwiększyć swoje zyski. Nic dziwnego, że starają się oszczędzać na każdym możliwym kroku.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, elementy konstrukcyjne wykorzystywane w statkach powietrznych muszą posiadać odpowiednie certyfikaty oraz spełniać rygorystyczne normy jakościowe. To wszystko sprawia, że cena takiej części jest niewspółmiernie wysoka do samego kosztu jej wytworzenia. To właśnie przez to niektórzy przewoźnicy szukają w tym miejscu szansy na oszczędność, co jest absolutnie niedopuszczalne. Niezatwierdzone części są bardzo niebezpieczne, ponieważ brak gwarancji i certyfikatów jakościowych (w tym także prób wytrzymałościowych) może w skrajnym przypadku prowadzić do katastrofy lotniczej.

Jak podaje dziennik "The New York Times", śledztwo przeprowadzone przez FAA w 1995 roku wykazało, że nawet w prezydenckim samolocie znaleziono nielegalne części. Zostały one błyskawicznie usunięte i zastąpione, niemniej jednak rodzi się pytanie, jak mogło do tego dojść. Czyż wcześniej nie rozwodziliśmy się nad tym, że Air Force One jest najlepiej wyposażonym i zabezpieczonym statkiem powietrznym na całym globie?

Nielegalne części w samolocie prezydenta?

Niestety, wiadomość o niezatwierdzonych częściach w samolocie prezydenta okazała się prawdą. W istocie nie stanowiły one poważnego zagrożenia, a przynajmniej nie podczas standardowego użytkowania samolotu. Nie zmienia to jednak faktu, że nie powinny się tam znaleźć. W sumie odkryto aż pięć nielegalnych elementów, które były związane z układem gaśniczym samolotu. Oczywiście sam termin "niezatwierdzonej części" jest bardzo szeroki - może odnosić się do nieautoryzowanych producentów, upływu terminu ważności (np. w przypadku gaśnic) i paru innych kwestii. W dalszym ciągu nie jest to żadne usprawiedliwienie.

Jak się okazuje, w całą aferę zamieszana była amerykańska firma Tec-Air Services Inc. oraz jej dwóch byłych prezesów, Jack Caloras i Steven Metal, którzy na swoim koncie mieli już zarzuty o korupcję, a także inne oszustwa i wykroczenia (takie jak składanie fałszywych zeznań). Sama firma miała licencję do serwisu elementów układu gaśniczego w statkach powietrznych. W jego skład wchodzą np. gaśnice, czujniki dymu, a także systemy regulujące poziom tlenu na pokładzie.

Prokurator wschodniego dystryktu stanu Nowy Jork Zachary W. Carter stwierdził, że przedsiębiorstwo regularnie fałszowało testy poszczególnych elementów i wystawiało za nie puste faktury. W rzeczywistości nie nadawały się one do dalszego użytku lub po prostu sam poziom testów nie był wiarygodny. Kiedy sprawa została nagłośniona, siły powietrzne Stanów Zjednoczonych wydały oświadczenie, z którego jasno wynikało, że wadliwe części znaleziono także w innych samolotach. Cały sprzęt dostarczony przez Tec-Air Services Inc. został sprawdzony, a wadliwe lub niezatwierdzone części - usunięte.

Dzisiaj niewielu pamięta o wstydliwej historii sprzed 28 lat. Niemniej jednak nawet latająca twierdza ma swoją mroczną przeszłość, której nie chce zdradzać nikomu.

