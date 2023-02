"Ojciec Święty Franciszek mianował kard. Kazimierza Nycza, abp. Stanisława Budzika i bp. Mariana Florczyka członkami Dykasterii Kultury i Edukacji. W gronie konsultorów tej Dykasterii znalazł się ponownie ks. prof. Antoni Żurek z Wydziału Teologicznego w Tarnowie" - napisano w komunikacie opublikowanym w sobotę 18 lutego przez biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

