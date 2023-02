Putin ma wygłosić 21 lutego orędzie do Zgromadzenia Federalnego. Data zapewne jest nieprzypadkowa - także we wtorek do Warszawy przylatuje z dwudniową wizytą prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który po południu w ogrodach Zamku Królewskiego wygłosi przemówienie.



- Po pierwsze, przez długi czas ukrywano, że orędzie Putina odbędzie się na początku roku. Po drugie, odbyły się publiczne spotkania z liderami partii systemowych, a to zwykle nie zdarza przed wygłoszeniem ważnego komunikatu przez prezydenta. Po trzecie, na 22 lutego zaplanowano wiec partyjny i koncert z udziałem prezydenta. Oczywiście w tym przypadku najważniejszy jest nie koncert, ale wiec - powiedział w rozmowie z "The Moscow Times" informator pod warunkiem zachowania anonimowości, który uczestniczy w spotkaniach Departamentu Spraw Wewnętrznych administracji prezydenta Rosji i zatwierdza wydawane przez nią polecenia.

REKLAMA

Przyszłość Putina "coraz mniej pewna". Kto przejmie władzę? Trzech kandydatów

Wojna w Ukrainie. Władimir Putin ogłosi rozpoczęcie "operacji antyterrorystycznej"?

Informator wyjaśnił, że tylko Putin i jego najbliższe otoczenie wiedzą, jaka będzie ostateczna decyzja. Z kolei inne źródło przekazało dziennikowi, że wielu członków rosyjskiej elity politycznej będzie optymistycznie patrzeć na przejście w tryb operacji antyterrorystycznej. Po tej zmianie może dojść bowiem do deeskalacji konfliktu.

Reżim "operacji antyterrorystycznej" jest regulowany przez rosyjską ustawę "O zwalczaniu terroryzmu". Wprowadzany jest na terytorium, na którym potencjalnie mogą wystąpić ataki terrorystyczne lub starcia zbrojne - wyjaśnia "The Moscow Times". Tryb ten kończy się wraz ze zniknięciem zagrożenia i nakłada szereg ograniczeń na mieszkańców oraz nadaje szersze prawa siłom bezpieczeństwa. Zyskują one m.in. możliwość wejścia do każdego lokalu, sprawdzania dokumentów i korzystania bez przeszkód z pojazdów cywilnych. Reżim "operacji antyterrorystycznej" został wprowadzony w Czeczenii w 1999 roku i zniesiono go dopiero w kwietniu 2009 roku - czytamy.

Więcej informacji ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

"Już w styczniu grupa deputowanych do Dumy Państwowej zaproponowała porzucenie terminu 'specjalna operacja wojskowa' proponowanego przez Putina na początku wojny w Ukrainie. Deputowani partii Jedna Rosja Michaił Szeremet i Jurij Szwytkin opowiadali się za wypowiedzeniem wojny na pełną skalę, a Dmitrij Gusiew z Partii Sprawiedliwa Rosja opowiadał się za reżimem operacji antyterrorystycznej" - podaje dziennik.

Mocne słowa Harris w Monachium. Nazwała po imieniu to, co dzieje w Ukrainie

Rosja chce przedstawić Ukrainę jako agresora, a siebie - jako obrońcę

Władimir Putin podejmie decyzję o "rebrandingu" wojny w Ukrainie na podstawie sytuacji na froncie - uważa z kolei strateg polityczny Abbas Gałamow, który pisał przemówienia Putina, gdy był on premierem Rosji w latach 2008-2010. Po rozpoczęciu wojny strateg polityczny opuścił Rosję i został uznany przez rosyjskie władze za "zagranicznego agenta" - wyjaśnia "The Moscow Times".

Jeśli tylko znajdą się środki, Putin będzie kontynuował wojnę w nadziei na osiągnięcie bardziej satysfakcjonujących wyników. Jeśli nie, przedstawi zwycięstwo z tymi zdobyczami, pod którymi będzie mógł się podpisać. Teraz nie można niczego wykluczyć - prezydent wykazuje kompletną nieadekwatność swoich działań, ale nie wiadomo, czy rzeczywiście jest nieudolny, czy tylko udaje, że tak jest w nadziei, że przekona Ukraińców do oddania mu przynajmniej tych terytoriów, które kontroluje

- powiedział Abbas Gałamow.

Natomiast strateg polityczny Konstantin Kałaczew ocenia, że głównym zadaniem Kremla jest teraz przedstawienie Ukrainy jako agresora. Oznacza to, że rosyjskie władze będą starały się stworzyć wrażenie, jakoby Rosja prowadził działania obronne. - Specjalna operacja wojskowa może być zakończona tylko, jeśli Rosja osiągnie granice administracyjne obwodów donieckiego i ługańskiego. Gdy to nastąpi, aby nie wyjść na agresora, Rosja może zacząć mówić o obronie swoich granic. W miejsce specjalnej operacji można zaproponować operację defensywną. Na razie jest to jednak czysta spekulacja - podkreślił Kałaczew w rozmowie z "The Moscow Times".

Dziennik pisze, że przejście do operacji antyterrorystycznej w Ukrainie można przedstawić jako zwycięstwo, ponieważ cele tzw. specjalnej operacji nie zostały jasno sformułowane i były kilkakrotnie zmieniane. Rosyjskie władze mogą stwierdzić, że osiągnęły "denazyfikację" i "demilitaryzację" anektowanych regionów Ukrainy.

W obwodzie chersońskim Rosjanie rozpoczęli szkolenia wojskowe dzieci i młodzieży szkolnej

- Orędzie Putina do Zgromadzenia Federalnego pojawi się w przekazach kanałów telewizyjnych 21 lutego o godzinie 12:00. Posiedzenie Rady Federacji zostało na wniosek rządu przełożone z 1 marca na 22 lutego - informowała przewodnicząca wyższej izby rosyjskiego parlamentu Walentina Matwijenko.

Tego samego dnia odbędzie się nieplanowane posiedzenie rosyjskiej Dumy Państwowej. 22 lutego władze planują również wiec i koncert na moskiewskim stadionie Łużniki. Ostatni raz podobne wydarzenie pod hasłem "Za świat bez nazizmu" odbyło się 18 marca 2022 roku. Wydarzenie, w którym uczestniczył Władimir Putin, zbiegło się w czasie z 8. rocznicą aneksji Krymu.