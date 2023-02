Do trzęsienia o magnitudzie 5,2 doszło ok. godz. 22:30 czasu lokalnego ok. 13 km na wschód od miasta Goksun w prowincji Kahramanmaras. Epicentrum znajdowało się na głębokości 10 km.

Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne podało, że wstrząsy były odczuwalne w promieniu ponad 300 km na obszarze zamieszkanym przez ok. 38 milionów ludzi w Turcji, Syrii i Libanie.

Mieszkańcy niektórych miejscowości dotkniętych trzęsieniem wyszli na ulice. Tak było np. w Kayseri w środkowej Turcji.

Turcja i Syria - ponad 44 tysiące ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi

Do tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi w południowej Turcji i północnej Syrii doszło 13 dni temu, w nocy z 5 na 6 lutego. Do najsilniejszego wstrząsu o magnitudzie 7,8 doszło w tureckiej prowincji Kahramanmaras.

Liczba śmiertelnych ofiar ubiegłotygodniowego trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii przekroczyła 44 tysiące. Według oficjalnych danych w Turcji zginąć miało ponad 40 tysięcy osób, w Syrii blisko cztery tysiące. Międzynarodowe instytucje podkreślają jednak, że dane z Syrii od kilku dni nie są uaktualniane.

Według stacji CNBC liczna ofiar przekroczyła 46 tysięcy. Stacja powołuje się na działające na miejscu organizacje pozarządowe.

Blisko dwa tygodnie po trzęsieniu ziemi ratownicy odnaleźli trzy żywe osoby

W sobotę w trakcie akcji poszukiwawczej tureccy ratownicy uratowali spod gruzów trzy żywe osoby, w tym nastoletnie dziecko. Jak informuje turecka telewizja, do zdarzenia doszło w mieście Antakya, w leżącej nad Morzem Śródziemnym i graniczącej z Syrią prowincji Hatay. Uratowane osoby spędziły pod gruzowiskiem 296 godzin. Według agencji Anadolu uratowane dziecko jednak zmarło.

Liczbę rannych ocenia się na około 120 tysięcy w obu krajach. 260 tysięcy budynków, tylko w samej Turcji, zostało zdewastowanych. Kilka milionów osób zostało pozbawionych dachu nad głową.

Turcja. Spod gruzów wyciągnięto w piątek trzy żywe osoby

Yunus Sezer, szef Organizacji ds. Zarządzania klęskami żywiołowymi i sytuacjami kryzysowymi (AFAD), zapowiedział, że w obliczu malejących szans odnalezienia jeszcze żywych osób, do niedzielnego wieczora akcja poszukiwawcza "w dużym stopniu zostanie wygaszona".

Trzęsienie ziemi - w jednej z najbardziej aktywnych stref sejsmicznych na świecie - dotknęło zaludnione obszary, w czasie gdy wiele osób spało w domostwach, których konstrukcje nie odpowiadały budowlanym standardom. Turecka policja do tej pory aresztowała dziesiątki właścicieli firm deweloperskich.

Wesprzyj zbiórkę Fundacji PCPM na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii - przez >>stronę PCPM albo przez >>zbiórkę na Facebooku.