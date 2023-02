Pocisk został wystrzelony w sobotę, leciał przez 66 minut i po przebyciu ok. 900 km wylądował w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii w Morzu Japońskim ok. godz. 10:30 czasu polskiego.

W trakcie lotu osiągnął wysokość 5,7 tys. km.

Rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Adrienne Watson przekazała w sobotnim oświadczeniu, że "Stany Zjednoczone zdecydowanie potępiają test rakiety". Dodała, że to "rażące naruszenie wielu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ".

Watson zaznaczyła, że pocisk nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla Amerykanów, terytorium ani sojuszników. Wskazała jednak, że "ten start niepotrzebnie podnosi napięcia i grozi destabilizacją sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w regionie".

"Pokazuje to tylko, że Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna nadal przedkłada programy nielegalnej broni masowego rażenia i pocisków balistycznych nad dobro swoich obywateli. Wzywamy wszystkie kraje do potępienia tych naruszeń i wzywamy KRLD do zaprzestania destabilizujących działań i do zaangażowania się w poważny dialog" - czytamy w komunikacie USA.

Korea Północna ostrzega przed "bezprecedensowymi" działaniami odwetowymi

W piątek Korea Północna ostrzegła Południe i USA przed "bezprecedensowo silnymi" działaniami odwetowymi, jeśli obydwa kraje przeprowadzą zapowiadane wspólne manewry wojskowe o kryptonimie "Tarcza wolności". To cykliczne ćwiczenia, które mają się rozpocząć w najbliższych tygodniach.

Rzecznik północnokoreańskiego MSZ stwierdził, że rozpoczęcie wspólnych ćwiczeń Korei Południowej i USA, Korea Północna potraktuje jako "przygotowania do agresji" na ten kraj.

Podobną retorykę północnokoreańskie władze z Kim Dzong Unem na czele stosowały wcześniej przy okazji organizowanych cyklicznie na Półwyspie Koreańskim ćwiczeń sił Korei Południowej i USA. Manewry zawieszono w ramach porozumienia zawartego między USA i Koreą Pn. podczas szczytu przywódców tych państw w Singapurze w 2018 roku. Po fiasku negocjacji z Pjongjangiem powrócono do ich realizacji.

