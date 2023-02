16 lutego pojawiły się oficjalne informacje dotyczące stanu zdrowia 80-letniego już Joe Bidena. Prezydent USA przeszedł podobną kontrolę zdrowotną w 2021 roku. W jakim stanie jest teraz amerykański prezydent?



Stany Zjednoczone. Prezydent Joe Biden może wykonywać swoje obowiązki

Według opinii lekarza prezydenta dr Kevina O'Connora, Joe Biden jest "zdrowy i energiczny". Przekazał również, że prezydent "jest zdolny do pomyślnego wykonywania obowiązków prezydenta" - napisano w raporcie. Pozostałe przeprowadzone badania - sprawdzające uszy, oczy, nos, gardło czy głowę Bidena, były bardzo szczegółowe i wyszły prawidłowo. Badanie neurologiczne nie wykazało udaru, stwardnienia rozsianego czy choroby Parkinsona.

W Narodowym Wojskowym Centrum Medycznym Waltera Reeda stanie Maryland usunięto jedynie niewielką zmianę na klatce piersiowej prezydenta, aby wykonać biopsję - wciąż trwa oczekiwanie na wynik badania. Z opinii lekarza wynika również, że Joe Biden wciąż doświadcza tzw. sztywnego chodu i z tego powodu ćwiczy pięć dni w tygodniu. Przepisano mu również kolejne soczewki kontaktowe. Według lekarza najpoważniejszą chorobą, jaką w ostatnim czasie przeszedł Joe Biden, była walka z COVID-19. Aktualnie prezydent jest leczony z powodu niezastawkowego migotania przedsionków oraz refluksu żołądkowo-przełykowego, co powoduje częste chrząkanie - informuje raport. Jest to najprawdopodobniej ostatni raport o stanie zdrowia prezydenta, zanim zacznie się ubiegać o reelekcję w najbliższych miesiącach.

Dr Kevin O'Connor stwierdził również, że "prezydent pozostaje zdolny do pełnienia obowiązków i w pełni wykonuje wszystkie powierzone zadania bez żadnych wyjątków ani udogodnień".

Stany Zjednoczone. Wizyta Joe Bidena w Polsce

W tym roku Joe Biden pojawi się w Polsce - nastąpi to w dniach od 21 do 22 lutego, a więc tuż przed rocznicą wybuchu wojny w Ukrainie. Prezydent przyleci do Polski we wtorek. Tego dnia o godz. 17:30 wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Kolejnego dnia zakończy swoją wizytę i wróci do Stanów Zjednoczonych. Ostatnia wizyta Bidena w Polsce odbyła się w marcu 2022 roku.

