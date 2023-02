W piątek 17 lutego w Moskwie odbyło się spotkanie prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Do rozmów dwóch dyktatorów doszło w podmoskiewskiej rezydencji prezydenckiej. Początek spotkania został zarejestrowany przez media. Na nagraniach widać dziwne zachowanie Putina.

Dziennikarze dotarli do umów szpitala z Kremlem. Putin pod opieką onkologa

Rosja. Stopy Władimira Putina pląsają podczas spotkania z Alaksandrem Łukaszenką

Władimir Putin na spotkaniach z zagranicznymi przywódcami zawsze stara się zachować spokój i narzucać ton spotkania, by wyjść na bardziej dominującego polityka. Od początku wojny w Ukrainie da się jednak zauważyć, że zachowanie rosyjskiego dyktatora uległo zmianie. Putin nie jest już tak spokojny i z trudem panuje nad nienaturalnymi drganiami kończyn - dotyczy to przede wszystkim stóp i dłoni polityka.

Na nagraniu z piątkowego spotkania widać, jak stopy Władimira Putina wyginają się we wszystkie strony. Najczęściej zadziera palce do góry, kładąc nacisk na piętę - co widać na nagraniu udostępnionym przez białoruską agencję prasową BelTA.

Na pląsanie stóp Putina z Łukaszenką uwagę zwrócił były wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko. "Stopy Putina podczas spotkania z Łukaszenką. Czy to kod Morse'a?" - napisał polityk na Twitterze, udostępniając nagranie.

Putin jeździ osobistym pociągiem pancernym. "Nie da się go wyśledzić"

Dziwne ruchy stóp Putina pojawiały się także na wcześniejszych nagraniach z udziałem prezydenta Rosji. Poza tym polityk często mocno trzyma się jedną dłonią stołu, oparcia krzesła lub mównicy. Na nagraniach widać też od czasu do czasu, jak Putin kuleje. Wszystkie te nagrania budzą podejrzenia co do stanu zdrowia Putina, który według wywiadów Ukrainy czy Wielkiej Brytanii ma cierpieć na nowotwór lub chorobę Parkinsona. Kreml nigdy nie potwierdził tych doniesień.