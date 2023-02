CNN: USA szacuje, że ponad 30 000 najemników Wagnera zostało rannych lub zabitych w Ukrainie

Jak informuje CNN, około połowa z tych 9 tysięcy najemników została zabita od połowy grudnia. To dane przekazane przez rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, Johna Kirby’ego. Prawie 90 proc. zabitych w grudniu to więźniowie. Grupa Wagnera w dużym stopniu polegała na słabo przeszkolonych skazanych, aby wypełnić niedobory w swoich szeregach. Sam szef grupy, Jewgienij Prigożyn oświadczył w zeszłym tygodniu, że nie będzie już rekrutował z więzień.

REKLAMA

Z danych udostępnionych kilka dni temu przez Ministerstwo Obrony Ukrainy wynika, że Grupa Wagnera i wspierane przez Rosję inne grupy najemników działające na wschodniej Ukrainie tracą do 80 proc. niektórych jednostek szturmowych w pobliżu Bachmutu w obwodzie donieckim.

Zobacz wideo Ekspert o Czeczenach biorących udział w wojnie i grupie Wagnera

Trudna sytuacja w Donbasie, ale pod kontrolą

Szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj poinformował, że w Donbasie sytuacja jest trudna, ale pod kontrolą. W jego ocenie rosyjski agresor skoncentrował swoje działania w rejonie Bachmutu i Sołedaru.

Serhij Hajdaj podkreślił, że w obwodzie ługańskim do ataku idą głównie oddziały najemników z Grupy Wagnera, ale w większości są to niedoświadczeni żołnierze, którzy giną lub dostają się do niewoli.

- Oni przeszli dwumiesięczne przygotowanie w Rosji i na Białorusi, i w znaczącej liczbie rzucono ich na terytorium obwodu ługańskiego. To oni idą do ataku, i to z nimi muszą się uporać nasi żołnierze. Czasami biorą ich do niewoli i wtedy okazuje się, że rzeczywiście to niedawno zmobilizowani Rosjanie - mówił ukraiński urzędnik.

Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Rosja rozpoczęła nową ofensywę. Jednak, jak zauważają niezależni obserwatorzy, na razie są to jedynie lokalne ataki. W ocenie niezależnych analityków nowa rosyjska ofensywa nie będzie już na taką skalę jak rok temu, bo Moskwa nie ma sił i środków.