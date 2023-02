Monachium. Zełenski o "ukraińskim Dawidzie i rosyjskim Goliacie". "Nie mamy jeszcze procy od Izraela"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do uczestników 59. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa o determinację we wspólnej walce z rosyjskim agresorem. Polityk wziął udział w wydarzeniu zdalnie.

- Ten panel dyskusyjny nosi nazwę "Dawid nad Dnieprem". Uważam to za oddanie prawowitego szacunku Ukrainie i wszystkiemu, co robią nasi ludzie. W tym roku pokazano determinację na różnych brzegach, nie tylko Dniepru - zaznaczył podczas piątkowego wystąpienia Wołodymyr Zełenski.

Jak podkreślił polityk, "Dawid to obecnie każdy z nas - jest całym wolny światem". Zaznaczył, że nie ma innej alternatywy "niż pokonanie Goliata, który pojawił się, by zniszczyć nasze życie".

- Bycie Dawidem oznacza walkę i my walczymy. To posiadanie procy, dzięki której można zwyciężyć. Nie mamy jeszcze procy Dawida od Izraela, wierzę jednak, że to tylko tymczasowa sytuacja - stwierdził Zełenski, dziękując jednocześnie innym państwom za wsparcie.

- Jestem wdzięczny każdemu, kto daje procę ukraińskiemu Dawidowi, dzięki której rosyjski Goliat już zaczął tracić przewagę - mówił Zełenski.

Ukraiński prezydent wskazał jednocześnie, że "rosyjski Goliat wciąż może pozbawić życia wiele osób".

- Musimy się pospieszyć. Potrzebujemy szybkości naszych porozumień, by wzmocnić naszą procę, szybkości decyzji, by ograniczyć potencjał Rosjan. Nie ma alternatywy dla szybkości, bo to od niej zależy życie. Opóźnienie zawsze było i jest błędem - przekonywał.

Wołodymyr Zełenski: Możemy odnieść zwycięstwo nad "Putinami"

- Kiedy negocjujemy nad tym, jak wzmocnić naszą obronę za pomocą nowoczesnych czołgów, Kreml zastanawia się nad sposobem zdławienia Mołdawii. Kiedy próbujemy komunikować, że Ukraina potrzebuje nowoczesnych samolotów bojowych, Kreml już przekonał irański reżim - mówił Zełenski.

Zaznaczył, że rezultatem są nie tylko "śmiercionośne drony na ukraińskim niebie", ale także wzmocnienie irańskiego reżimu.

Prezydent Ukrainy wskazał, że jego kraj odnosi sukcesy na polu walki, a do tej pory z rosyjskiej okupacji wyzwolono 1891 ukraińskich miejscowości.

- Nie ma żadnej alternatywy dla ukraińskiego zwycięstwa. Nie ma alternatywy dla Ukrainy w Unii Europejskiej. Nie ma alternatywy dla Ukrainy w NATO. Nie ma alternatywy dla naszej jedności, stąd nie ma alternatywy też dla całkowitego pozbycia się rosyjskiej agresji, dla wyzwolenia ziemi, ludzi - mówił.

Jestem przekonany, że możemy odnieść zwycięstwo nie tylko nad Putinem, ale również "Putinami". Nie tylko Putinami w Rosji, ale też na całym świecie. (...) Odwaga to coś, co już mamy. Jest jej wystarczająco dużo nie tylko w Ukrainie, ale też całej koalicji zwycięstwa. Proca powinna stać się silniejsza. W przyszłym roku spotkamy się tutaj, w Monachium, na powojennej konferencji

- powiedział Wołodymyr Zełenski.

