Ile lat ma Joe Biden? Jak wyglądał w młodości? [ZDJĘCIA]

80-letni Joe Biden cieszy się na ogół dobrym zdrowiem, jest wolny od poważnych problemów fizycznych i neurologicznych, a co za tym idzie - zdolny do pełnienia obowiązków. Wynika to z corocznych badań lekarskich, którym amerykański prezydent poddał się w czwartek.

REKLAMA

Łukaszenka zaprasza Bidena na Białoruś. "Nawet Putin przyleci"

Joe Biden jest najstarszym urzędującym prezydentem USA

Joe Biden, a właściwie Joseph Robinette Biden Jr. urodził się 20 listopada 1942 r. w Scranton w stanie Pensylwania. Ukończył prawo na Uniwersytecie Delaware i Syracuse. Z polityką związał się wcześnie; już w roku 1972 został senatorem. Od początku kariery politycznej jest związany z Partią Demokratyczną. Dwukrotnie bezskutecznie kandydował w wyborach prezydenckich, rezygnując w trakcie prawyborów: w 1988 i w 2008 r.

W 2008 r. został wybrany na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych u boku prezydenta Baracka Obamy i uzyskał reelekcję w 2012 r. Pełnił ten urząd od 2009 do 2017 r. Trzy lata później pokonał w wyborach Donalda Trumpa i został 46. prezydentem USA.

Joe Biden jest za stary na drugą kadencję? Przeciwnicy wytykają mu gafy

Joe Biden to najstarszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych w historii. Spodziewane jest, że wkrótce zadeklaruje swój start w wyborach w 2024 r. Eksperci i opinia publiczna zwracają uwagę, że jeśli Biden wywalczy reelekcję, na koniec drugiej kadencji będzie miał już 86 lat. Jego przeciwnicy, z Donaldem Trumpem na czele, już jakiś czas temu sugerowali, że prezydent ma demencję. Biały Dom temu zaprzecza.

- Mam wielki szacunek dla tego, co dał mi los. [...] Jeśli mój dobry stan zdrowia się utrzyma, to faktycznie znowu będę kandydował - mówił Biden w grudniu 2021 r. Jego wypowiedź zacytował brytyjski dziennik "The Guardian".

Jak wyglądał Biden w młodości? [ZDJĘCIA]

Zobacz wideo Radosław Fogiel przekonuje: Polska odgrywa rolę jednego z liderów

Wizyta Joe Bidena w Polsce. Zmiana planów

W przyszłym tygodniu Joe Biden odwiedzi Polskę. Początkowo planowano, że wizyta zacznie się poniedziałek i trwała będzie trzy dni, ale ostatecznie prezydent USA przyleci do Warszawy we wtorek i zostanie do środy (21-22 lutego).

Więcej wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Biden spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i weźmie udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9), czyli grupy skupiającej państwa wschodniej flanki NATO. Głównym punktem wizyty amerykańskiego przywódcy ma być przemówienie w Arkadach Kubickiego, które znajdują się na tyłach Zamku Królewskiego w Warszawie. Biden ma się zwrócić zarówno do Polaków, jak i do Ukraińców.

Wizyta Bidena w Polsce. Podano szczegóły. Tego nie będzie można przynieść