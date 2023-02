Stoltenberg wspomina początek wojny w Ukrainie. "Poszedłem spać, ale to była bardzo krótka noc"

- Poszedłem spać, ale to była bardzo krótka noc. Wiedziałem, że na pewnym etapie, w ciągu kilku godzin, ktoś mnie obudzi. I tak właśnie się stało - mówił w rozmowie z agencją AFP sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

- Około czwartej zadzwonił do mnie szef sztabu, który przekazał krótko, że zaczęli, co oznaczało, że inwazja się rozpoczęła. Nie było w tym zaskoczenia, bo wiedzieliśmy - dodał.

Jak stwierdził Stoltenberg, "prezydent Putin chce innej Europy, chce Europy, w której może kontrolować sąsiadów, w której może decydować, co mogą robić inne kraje".

- Jeśli prezydent Putin wygra w Ukrainie, będzie to tragedia dla Ukraińców. Ale będzie to również niebezpieczne dla nas wszystkich, ponieważ wtedy sygnałem dla niego i innych autorytarnych przywódców będzie to, że kiedy użyją siły zbrojnej, mogą osiągnąć swoje cele - zaznaczył sekretarz generalny NATO w rozmowie z AFP.

Wojna w Ukrainie

Ukraiński Sztab Generalny poinformował w czwartek rano, że ostatniej doby Rosjanie kilkadziesiąt razy ostrzelali terytorium Ukrainy.

Jak przekazano w codziennym raporcie sztabu, Rosjanie wystrzelili trzy rakiety, przeprowadzili 18 nalotów i 52 ataki artyleryjskie. Celem ataków była m.in. infrastruktura cywilna w obwodzie donieckim i chersońskim. Są ofiary śmiertelne i ranni wśród cywilów. Rosjanie kontynuują działania ofensywne w pobliżu Bachmutu, Kupiańska, Marjinki i Awdijiwki.

W odpowiedzi ukraińskie siły zbrojne dokonały 11 uderzeń na obszary koncentracji rosyjskich wojsk i 5 ataków na systemy obrony przeciwlotniczej. Zestrzelono m.in. rosyjski helikopter Ka-52.

