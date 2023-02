Andrij Jusow, przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadowczego Ministerstwa Obrony Ukrainy, rozmawiał z "Kyiv Post" na temat możliwych planów Rosji. - Mamy informacje o obecności około 450 samolotów taktycznych (nie bombowców strategicznych) i około 300 śmigłowców, z czego połowa to śmigłowce szturmowe - powiedział.

Zobacz wideo Ukraińscy żołnierze przechodzą w Polsce szkolenie z obsługi czołgów Leopard 2

Ukraiński wywiad o planach Władimira Putina

Jak przekazał Jusow, sprzęt ma być rozmieszczany głównie na terytorium Rosji, co najmniej 200 km od granicy, poza zasięgiem ognia Ukraińców. Internetowa gazeta tłumaczy, że Rosjanie celowo umieszczają swoje zasoby w takiej odległości, by nie były w stanie dosięgnąć ich systemy rakietowe HIMARS dostarczane ukraińskiej armii przez Stany Zjednoczone.

Według wywiadu gromadzenie przez Rosjan sprzętu nie wskazuje jak na razie na plany przeprowadzenia zmasowanego ataku powietrznego. Maszyny mogą zostać jednak wykorzystane do walk we wschodniej Ukrainie. Plan Władimira Putina zakłada bowiem zajęcie obwodu donieckiego i ługańskiego do końca marca. Jusow podkreślił przy tym, że w końcu pierwotny plan Kremla zakładał zdobycie Kijowa w trzy dni, tak więc i ten zakończy się podobnym niepowodzeniem. Mimo to konieczne jest wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej i lotnictwa. Niewykluczone także, zdaniem Jusowa, że Rosja przeprowadzi w Ukrainie ograniczone ataki rakietowe.



Ukraina otrzyma czołgi w marcu. Wsparcie będzie jednak mniejsze

Ukraina przeprowadzi kontrofensywę?

Wiosną spodziewana jest kontrofensywa Ukrainy - powiedział w Brukseli sekretarz obrony USA Lloyd Austin po spotkaniu grupy kontaktowej. Zrzesza ona ponad 50 krajów, które dozbrajają władze w Kijowie. Austin podkreślił, że sojusznicy będą przekazywać wsparcie militarnie Ukrainie - takie, jakiego potrzebuje i tak długo, jak będzie trzeba. Tym bardziej że Kijów przygotowuje się do ofensywy przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. - W pierwszym możliwym momencie Ukraina chce nabrać rozpędu na polu bitwy i przeprowadzić ofensywę. Wierzymy, że będzie ku temu takie okno możliwości - dodał.

Amerykański sekretarz obrony mówił też, że Rosja dosyła na pole bitwy wielu nowych żołnierzy, ale "sporo z nich jest źle wyszkolonych i źle wyposażonych". Nie widać natomiast na razie, by Rosja gromadziła samoloty do przeprowadzenia większego ataku lotniczego.

