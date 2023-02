NORAD przechwycił cztery rosyjskie samoloty przy granicy z Alaską. To druga taka sytuacja w ciągu dwóch dni

Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej przekazało, że doszło do "wykrycia, wyśledzenia, pozytywnej identyfikacji i przechwycenia czterech rosyjskich samolotów zbliżających się do Strefy Identyfikacji Obrony Powietrznej Alaski".

REKLAMA

Do zdarzenia doszło we wtorek. Jak podkreślono, "rosyjskie samoloty pozostały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i nie wleciały ani do amerykańskiej, ani kanadyjskiej suwerennej przestrzeni".

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Przechwycone maszyny to Tu-95 oraz myśliwce SU-30 i SU-35.

Zobacz wideo Polska jest inwigilowana przez Rosję? "Była, jest i będzie"

NORAD. Przechwycenie rosyjskich maszyn

"To drugie przechwycenie rosyjskich samolotów w ciągu dwóch dni" - poinformowano. We wtorek NORAD poinformował o podobnej sytuacji, do której doszło w poniedziałek.

Jak dodano, taka aktywność rosyjskich samolotów w tym rejonie "występuje regularnie i nie jest postrzegana jako zagrożenie, ani jako działanie prowokacyjne".

Rosja i Białoruś oskarżają Polskę o działania zbrojne. Opublikowano mapę

Według dowództwa opisane zdarzenie nie ma związku z zestrzeleniem kilku obiektów, które krążyły nad Ameryką Północą w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Z komunikatu NORAD wynika, że od 2007 r. w tym rejonie dochodzi średnio do ok. 6-7 przechwyceń rosyjskich maszyn rocznie.