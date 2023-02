"Ministerstwo Spraw Zagranicznych z wielkim smutkiem informuje, że w dniu dzisiejszym zmarł nagle ambasador Czech w Polsce Jakub Dürr. Nasze szczere kondolencje dla jego rodziny i bliskich" - poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Jakub Dürr nie żyje. Był ambasadorem Polski

Jakub Dürr to czeski politolog i dyplomata. Funkcje ambasadora w Polsce pełnił od 2021 roku. Wcześniej w latach 2018-2020 pełnił funkcję stałego przedstawiciela Republiki Czeskiej przy UE. Zasiadał także w czeskim rządzie. W latach 2008-2009 był wiceministrem szkolnictwa, młodzieży i sportu Republiki Czeskiej, a w latach 2016-2018 wiceministrem spraw zagranicznych.

Od listopada zeszłego roku przebywał na zwolnieniu lekarskim. Z powodów zdrowotnych wrócił także z Warszawy do Pragi. Zmarł w wieku 47 lat.

Politycy żegnają ambasadora

"Trudno mi pogodzić się z wiadomością, że odszedł jeden z najzdolniejszych czeskich dyplomatów, Jakub Dürr. Bardzo mi przykro, a moje myśli są z jego rodziną i bliskimi" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky.

"Drogi Jakubie, trudno się z tym pogodzić... Odszedł Jakub Dürr, Ambasador RCz w RP, świetny kolega i zasłużony dyplomata, szczery przyjaciel Polski. Będzie nam go bardzo brakować" - żegna go także Mateusz Gniazdowski, ambasador Polski w Czechach.

"Bardzo bolesna wiadomość i wielka strata dla relacji polsko-czeskich. Ambasador Jakub Dürr całym sercem był zaangażowany we wspieranie współpracy i przyjaźni naszych narodów" - składa kondolencje Adam Eberhardt przewodniczący Forum Polsko-Czeskiego.

"Jakub Dürr był znakomitym ambasadorem przy UE, który nie bał się przeciwstawić ówczesnemu premierowi Babišowi i jego bezsensownemu podejściu do prezydencji. Kosztowało go to miejsce w Brukseli. Bardzo go szanowałem i nie mogę w to uwierzyć. Szczere kondolencje dla rodziny. To ogromna strata" - wspomina Filip Nerad, analityk ds. UE i szef działu wiadomości zagranicznych w Czeskim Radiu.