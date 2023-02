Gabby Petito zaginęła jesienią 2021 roku. Po kilku tygodniach poszukiwań ciało dziewczyny zostało odkryte w Parku Narodowym Grand Teton. Do jej zabójstwa przyznał się w swoich notatkach narzeczony 22-latki, który później popełnił samobójstwo. W połowie lutego tego roku zagraniczne media poinformowały, że adwokaci zmarłej ponowili wniosek o udostępnienie listu, który matka narzeczonego Gabby miała wysłać do swojego syna.

Rodzice Gabby Petito pozywają rodziców zabójcy dziewczyny. W tle list z napisem "spalić po przeczytaniu"

Jak pisze CNN, rodzina Gabby Petito pozywa rodzinę Briana Laundriego za cierpienie emocjonalne w związku ze śmiercią dziewczyny. Zdaniem małżeństwa - przynajmniej matka narzeczonego Gabby wiedziała o morderstwie jeszcze przed znalezieniem ciała.

Prawnik rodziców 22-latki przyznał podczas zdalnego przesłuchania w sądzie okręgowym hrabstwa Sarasota na Florydzie, że widział list, który Roberta Laundrie miała napisać do swojego syna. W wiadomości miały znaleźć się słowa o pomocy w wyjściu z więzienia, zdobyciu łopaty czy zakopania ciała. Na kopercie miał natomiast znajdować się napis "spalić po przeczytaniu". Według słów adwokata rodziny Petito, wiadomość znajdowała się w plecaku Laundriego znalezionym po śmierci młodego mężczyzny.

14 lutego prawnik Laundrich stwierdził natomiast, że list napisany przez Robertę Laundrie do syna powstał przed 1 lipca 2021 roku, czyli przed podróżą pary. - Jego powstanie naprawdę nie ma żadnego związku z niefortunnymi wydarzeniami, które miały miejsce później. Wiem, że niektóre sformułowania, które zostały użyte w liście, są niefortunne i mogą sugerować, że ma to jakiś związek (ze sprawą - red.), ale tak nie jest - przekonywał obrońca P. Matthew Luka. Sama wiadomość ma być niedatowana.



Brian Laundrie przyznał się do zabójstwa Gabby Petito. Znaleziono notes

Zabójstwo Gabby Petito - co ustalili śledczy?

Do zabójstwa Gabby Petito doszło prawdopodobnie 27 sierpnia 2021 roku. Dziewczyna od miesiąca podróżowała kamperem po parkach narodowych wraz ze swoim narzeczonym Brianem Laundriem. 22-latka relacjonowała podróż na swoim blogu i w mediach społecznościowych do 25 sierpnia. Od tego czasu nie kontaktowała się także z rodziną. 1 września narzeczony dziewczyny wrócił sam do domu na Florydzie. Nie potrafił wyjaśnić, co stało się z jego dziewczyną. Rodzina Gabby zgłosiła zaginięcie córki dopiero 11 września. Wtedy też policja zaczęła szukać Laundriego, który także zaginął.

19 września w Parku Narodowym Grand Teton znaleziono ciało Gabby. Według ustaleń śledczych dziewczyna miała zostać uduszona gołymi rękami. W okolicach jej głowy i szyi znaleziono natomiast ślady wskazujące na uderzenia tępym narzędziem. 20 października w parku Myakkahatchee Creek na Florydzie znaleziono ciało Briana Laundriego. W jego plecaku znajdował się notatnik, w którym chłopak przyznał się do zabójstwa partnerki. "Myślałam, że to miłosierne z mojej strony. Sądziłem, że tego chciała" - pisał. Według sekcji zwłok Laundrie popełnił samobójstwo.

"Sprawca przemocy potrafi manipulować, stwarza pozory". Czego uczy nas sprawa Gabby Petito?