Na stronie internetowej Pałacu Buckingham pojawiły się nowe oferty pracy. Wśród nich znalazły się m.in. ogłoszenia dotyczące pracy na stanowisku: asystenta/naczelnika obsługi gości sezonowych, ogrodnika lub asystenta ds. realizacji dostaw i administracji. Do najciekawszych należą jednak funkcje menedżera ds. pozyskiwania talentów, archiwisty czy asystenta ds. Rekrutacji i HR.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Król Karol III - najstarszy wstępujący na tron w dziejach Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania. Pałac Buckingham poszukuje pracowników

Menedżer pozyskiwania talentów, którego poszukuje król Karol III, będzie prowadzić centrum rekrutacyjne. "Współpracując z menedżerami ds. rekrutacji i szerzej pojętym zespołem HR, zapewnisz wysoce wydajną i dostosowaną do potrzeb usługę rekrutacyjną od początku do końca" - napisano w ogłoszeniu. "Będziesz odpowiedzialny za rekrutację możliwie najlepszych talentów na stanowiska specjalistyczne, operacyjne i strategiczne na wszystkich poziomach" - podaje pałac. Osoba, która będzie się ubiegać o to stanowisko, powinna być biegła "w stosowaniu różnych technik selekcji, cyfrowo proaktywna, pełna inicjatywy i zaradności". Wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 55 tys. funtów plus dodatki (ok. 300 tys. zł).



Asystent ds. Rekrutacji i HR może zarobić nieco mniej, bo 25 tys. funtów rocznie (ok. 135 tys. złotych). Pałac przekonuje, że "koncentrując się na rekrutacji, będziesz odgrywać kluczową rolę we wspieraniu wszystkich działań rekrutacyjnych dla niesamowitej różnorodności zespołów w całej organizacji, co sprawi, że będzie to świetna okazja dla kogoś o doskonałych umiejętnościach administracyjnych i zainteresowanych rekrutacją i administracją HR".



Archiwista będzie miał z kolei okazję "dołączyć do ważnego i szeroko zakrojonego projektu archiwalnego, dotyczącego materiałów na temat królowej Elżbiety II i księcia Edynburga". Jego pracę wyceniono na 26 tys. funtów rocznie (ok. 140 tys. złotych).

Wołodymyr Zełenski w Wielkiej Brytanii. "Wiemy, że Rosja przegra"

Wielka Brytania. Ile można zarobić, pracując dla króla Karola III?

Pozostałe oferty pracy dotyczą m.in. asystenta oficera korespondencyjnego (23 tys. funtów rocznie, co daje ok. 124 tys. zł), konserwatora w bibliotece (23 tys. funtów rocznie, czyli ok. 124 tys. zł) czy asystenta ds. realizacji dostaw i administracji (22,5 tys. funtów rocznie, około 123 tys. zł). Podobne wynagrodzenie otrzyma osoba na stanowisku ogrodnika. Specjalista w tym fachu może zarobić od 23 tys. funtów rocznie w zależności od doświadczenia (ok. 124 tys. zł).

Koronacja Karola III. Pałac Buckingham ujawnił szczegóły koronacji