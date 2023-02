Węgry odpuściły ws. Saakaszwilego. Będzie protest UE do władz w Tbilisi

Micheil Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013, odsiaduje wyrok sześciu lat więzienia za rzekome nadużycie władzy, który - jak podkreśla - jest motywowany politycznie. Do więzienia trafił w październiku 2021 roku. Prowadził strajki głodowe. Jego stan zdrowia w ostatnim czasie znacznie się pogorszył. Kilka miesięcy później został przewieziony do szpitala.

- Chcemy, aby Micheil Saakaszwili mógł być leczony w Polsce. Rozmawiałem z wieloma premierami na ten temat. Obawiamy się, że może go spotkać wszystko to, co najgorsze w Gruzji. Jeśli Gruzja chce liczyć na pozytywną odpowiedź na jej aspiracje europejskie, to ten apel, który jest już formułowany przez służby zagraniczne Rady, musi potraktować również poważnie - deklarował przed kilkoma dniami premier Mateusz Morawiecki.

Do skierowania noty protestacyjnej do gruzińskich władz konieczna jest jednomyślność. Jak podało w środę RMF FM, notę zablokowały Węgry. Z ustaleń dziennikarki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika jednak, że ostatecznie wyraziły zgodę.

Nota protestacyjna ws. Micheila Saakaszwilego. Węgry wyraziły zgodę

- Presja ma sens - podkreślają dyplomaci z Polski. Jeden z dyplomatów z naszego regionu ocenił, że życie Saakaszwilego, osobistego wroga Kremla, jest w Gruzji w niebezpieczeństwie.

- Rosjanie chcą się go pozbyć, o czym świadczą wcześniejsze wypowiedzi Putina na temat Saakaszwilego i teraz chcą tą zrobić rękami Gruzinów - powiedział brukselskiej korespondentce Polskiego Radia.

W projekcie wspólnego oświadczenia, które widziała korespondentka, padła deklaracja, że jeśli Micheil Saakaszwili dostanie zgodę na opuszczenie Gruzji, to wycofa się z życia publicznego i nie będzie prowadził politycznej działalności tak długo, jak będzie przebywał na terytorium Unii Europejskiej.

