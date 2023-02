Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, w wydanym 15 lutego oświadczeniu odpowiedziała na pytania mediów dotyczące polityki migracyjnej Unii Europejskiej i poruszyła temat budowy ogrodzeń przez Unię Europejską w jej granicach. Według Zacharowej to naruszanie praw człowieka oraz prawa do swobodnego przemieszczania się. Uważa ona, że Unia Europejska nie organizuje uporządkowanego systemu azylowego, co pokazał kryzys migracyjny w latach 2015-2016.



Rosja. Maria Zacharowa atakuje Polskę. Chodzi o żubry

Maria Zacharowa, reprezentując rosyjskie MSZ, uważa, że Unia Europejska nie radzi sobie z migrantami. "Skupienie uwagi i zasobów UE na wspieraniu geopolitycznego projektu 'antyrosyjskiego na Ukrainie poważnie pogorszyło sytuację" - przekazała Zacharowa. "UE zaczyna się odgradzać od zewnętrznej 'dżungli' prawdziwymi płotami. Sytuacja jest gorsza niż podczas zimnej wojny" - stwierdziła. Zatroszczyła się również o zwierzęta. "Mówi się o budowie muru między Bułgarią a Turcją. Polska postawiła płoty na granicy z Białorusią, sztucznie dzieląc Puszczę Białowieską, co wpłynęło na życie dzikich żubrów" - dodała Zacharowa w oświadczeniu. Oskarżyła również Polskę i Litwę o to, że "złamały wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony migrantów i zignorowały wezwania struktur praw człowieka ONZ, demonstrowały nieludzki stosunek do osób, które próbowały przekroczyć granicę z Białorusią".

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zachęca do dialogu

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ poruszyła też temat praw człowieka. "Występuje wyraźne lekceważenie elementarnych zasad humanizmu, swobody przemieszczania się i poszanowania praw człowieka" - napisała Zacharowa.

"Na tym polega istota podejścia świata zachodniego, że nie dąży do rozwiązywania problemów, negocjacji, szukania wzajemnie akceptowalnych rozwiązań i współpracy, ale wznosi bariery nie do pokonania i stara się eksportować swoje standardy i wartości w celu zapewnienia zgodności z własnymi zadaniami geopolitycznymi" - kontynuowała.

