Łukaszenka pozazdrościł Polsce? Zaprasza Bidena na Białoruś. "Nawet Putin przyleci"

Przypomnijmy: W najbliższy poniedziałek Joe Biden przyleci do Polski na trzydniową wizytę. Jej tematem mają być kwestie bezpieczeństwa Ukrainy, Polski i NATO.

- Dlaczego Biden jedzie do Polski? Dlaczego właśnie do Polski? Ale nie przejmujemy się tym. Jeśli będzie miał ochotę [przyjechać do Białorusi], my w Mińsku jesteśmy gotowi go przyjąć i podjąć poważną rozmowę, skoro chce pokoju w Ukrainie - powiedział Alaksandr Łukszenka, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Czy prezydent Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Tuskiem?

- I wtedy nawet Putin przyleci do Mińska. Spotkamy się tutaj we trzech: dwóch agresorów i miłujący pokój prezydent. Czemu nie? - ironizował białoruski przywódca. - Jeśli [Biden] zechce zakończyć wojnę, a z Polski będzie miał niedaleko, mogę nawet wysłać po niego boeinga, to go przyjmiemy. Usiądziemy i rozwiążemy wszystkie problemy - dodał.

- Zapraszam zatem pana prezydenta do Mińska. Zapewnimy pełne bezpieczeństwo i komfort. A co najważniejsze, odleci pan stąd zadowolony - podkreślił Łukaszenka.

Joe Biden w Polsce. Szczegóły wizyty. Gdzie będzie przemawiał?

Głównym punktem wizyty Joe Bidena w Polsce (20-22 lutego) ma być przemówienie w Arkadach Kubickiego, które znajdują się na tyłach Zamku Królewskiego w Warszawie. Prezydent USA ma się zwrócić zarówno do Polaków, jak i do Ukraińców.

Przemówienie planowane jest na wtorek na godzinę 17:30. Wcześniej amerykański prezydent ma zostać przyjęty w Pałacu Prezydenckim przez Andrzeja Dudę. To właśnie polski prezydent jako pierwszy ma poznać szczegóły popołudniowego przemówienia Bidena.

Biały Dom: Prezydent Biden chce podziękować Polsce. "Przechodzi sama siebie"

W środę Biden ponownie spotka się z Dudą i ze wszystkimi przywódcami krajów Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9), czyli grupy skupiającej państwa wschodniej flanki NATO.

