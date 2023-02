Rosja. Pasażerka Aerofłotu rozebrała się i próbowała włamać do kokpitu. Interweniowali podróżni

Pasażerka rejsu ze Stawropola do Moskwy rozebrała się podczas lotu, próbowała zapalić papierosa i włamać się do kokpitu. Krzyczała również w stronę pasażerów, że wszyscy zginą, a jedną ze stewardess pogryzła - opisuje "Daily Mail".

W sieci pojawiło się nagranie, na którym stewardessa pyta kobietę, czy rozumie, że narusza zasady zachowania w samolocie.

- Tu są dzieci. Przynajmniej je szanuj - mówiła.

- Szanuję dzieci. Co więcej, kocham dzieci. Rozumiem, że pójdę do szpitala psychiatrycznego albo do więzienia. Ale ja chcę iść do kokpitu - odpowiedziała pasażerka.

- Zabijcie mnie tutaj, ale i tak zapalę - dodała, wyciągając papierosy.

Kobieta zignorowała powtarzające się ostrzeżenia załogi i próbowała włamać się do kokpitu. Pasażerowie klasy biznes musieli pomóc załodze w ubraniu kobiety, a następnie zakuli ją w plastikowe kajdanki na rozkaz kapitana.

Pasażerce grozi odpowiedzialność karna

Jak informuje TASS, po wylądowaniu na lotnisku Szeremietiewo pasażerka została przekazana policji. Zostanie pociągnięta do odpowiedzialności administracyjnej na podstawie art. 20.1 (zachowanie chuligańskie) Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej.

"Aerofłot podkreśla, że ta sprawa ponownie dowodzi pilnej potrzeby zaostrzenia kar dla awanturników lotniczych na poziomie legislacyjnym, w tym stworzenia czarnej listy problematycznych pasażerów dla wszystkich linii lotniczych" - podaje rosyjska agencja.

