Rosja, aby uniknąć porażki na froncie, musi jak najszybciej przeprowadzić ofensywę. Zdaniem ppłk rez. Macieja Korowaja przygotowywania do natarcia trwają od września, czyli od momentu ogłoszenia mobilizacji, a wojska osiągną gotowość około 20 lutego. - Zgodnie z rosyjskimi procedurami ludzie i sprzęt mają być gotowi do walki w określonym czasie: 90, 120 dni w zależności od etapu mobilizacji. Te terminy właśnie się zazębiają. Należy zakładać, że Rosjanie pomimo problemów zdołali się przygotować - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską były wojskowy i ekspert w dziedzinie rosyjskiej taktyki wojskowej.

Jak ocenił w rozmowie z Onetem ppłk rez. Maciej Korowaja, dowództwo Rosji prawdopodobnie zdecyduje się na "żabi skok". Taktykę wymyślił generał Stanów Zjednoczonych Douglas MacArthur i wykorzystał w czasie wojny na Pacyfiku z Japończykami. Analityk, który od lat przygląda się rosyjskim ćwiczeniom wojskowym, stwierdził, że agresor jest w stanie ją przeprowadzić, zachowując tym samym element zaskoczenia.

- W rejonie operacji są tylko elementy wysuniętych stanowisk dowodzenia, pododdziały inżynieryjne, rozpoznawcze i przeciwlotnicze. Główne siły są rozproszone nawet do 1000 km od kierunku operacyjnego. Dopiero w dzień operacji następuje przerzut wojsk - powiedział, dodając, że by przerzucić dywizję, Rosjanie potrzebują ponad 90 eszelonów (jednostek przewozowych w transportach wojskowych) i 24 h.

Później nastąpi szybki wyładunek sprzętu i atak. - Cała idea polega na tym, że nagle na danym kierunku w ciągu 48 godzin powstaje zgrupowanie uderzeniowe, które może w ciągu kilku kolejnych godzin wejść do walki - wyjaśnił podpułkownik.

Polski wojskowy podejrzewa, że Rosjanie mogą zaatakować na odcinku między Charkowem a drogą E-101 - trasa biegnąca z Moskwy do Kijowa, która przecina Ukrainę niedaleko Swesy (obw. sumski). - Dwa odcinki natarcia. Najpierw uderzenie poszłoby w kierunku zachodnim, na Kijów. Nie chodzi o zdobycie miasta, a o stworzenie zagrożenia pod względem ostrzału artyleryjskiego. Takie potencjalne zbliżenie się Rosjan do Kijowa może sprowokować stronę ukraińską, by rzucić tam swoje rezerwy - ocenił.

- Wtedy Rosjanie wyprowadzają drugie uderzenie pomiędzy Charkowem a miejscowością Sumy. To jest ciężki teren, ale jeżeli część ukraińskich sił zostałaby stąd wycofana do obrony stolicy, to zmienia postać rzeczy. Rosjanom chodziłoby tutaj o to, by przeprawy na Dnieprze były pod ich kontrolą artyleryjską i stamtąd można wyprowadzić atak na południe, na Dniepr, a także atak na Zaporoże. To postawiłoby Ukraińców walczących w Donbasie w bardzo trudnej sytuacji, bo miałoby straszne problemy z odtwarzaniem gotowości bojowej. Można powiedzieć, że te jednostki zostałyby okrążone - podsumował ppłk rez. Maciej Korowaj.

Wojna na wyniszczenie nie jest na rękę Rosji

Wojskowy na początku lutego w rozmowie z Wirtualną Polską ocenił, że dziennie straty obu stron mogą sięgnąć aż 5 tys. zabitych i rannych, a ofensywa Kremla prawdopodobnie będzie najbardziej krwawą operacją od czasów II wojny światowej. Na rosyjskich analitykach nie robi to żadnego wrażenia. Jak uważają, ich kraj jest na tyle duży, że może sobie na to pozwolić gorzej z drugą stroną konfliktu. Jednak Rosji nie jest to na rękę. Putinowi zależy na tym, aby zmusić Zachód do rozmów na narzuconych przez niego zasadach i pozbawić sojuszników Wołodymyra Zełenskiego złudzeń, że Ukraina może zwyciężyć. - Z wojskowego punktu widzenia, wojna na wyniszczenie zawsze degraduje armię, jeśli nie ma się odpowiednio przygotowanych zapasów, rezerw i hubów szkoleniowych. Ukraińcy to wszystko mają. Posiadają głębię operacyjną, bo za nimi stoją USA i Europa. Rosjanie oczywiście głębię operacyjną też posiadają, ale wiemy, że to nie funkcjonuje jak w czasach radzieckich - wyjaśnił dziennikarzowi Onetu.

Głównym rejonem walk pozostają okolice Bachmutu. Dziennikarze "Washington Post", powołując się na amerykańskich strategów, stwierdził, że siły ukraińskie nie będą w stanie jednocześnie bronić regionu i rozpocząć wiosennej kontrofensywy.

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) nie zgodził się z ich teorią. Zdaniem think tanku obrona miasta ma sens strategiczny mimo kosztów, jakie ponosi Ukraina, bo Kreml został przez to zmuszony do zaangażowania tam najemników z Grupy Wagnera i wartościowych sił powietrznodesantowych.

Analitycy argumentują, że gdyby Rosjanie bez większego oporu zajęli region, mogliby myśleć o rozszerzeniu swoich operacji "w sposób, który zmusiłby Ukrainę do tworzenia pospiesznie pozycji obronnych w mniej sprzyjającym terenie". Zatem obrona Bachmutu i tworzenie warunków do kontrofensywy "raczej się uzupełniają wzajemnie", a nie wykluczają - podkreślił ośrodek.

