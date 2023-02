Niespokojna noc w Ukrainie. Alarm lotniczy w całym kraju. Silna eksplozja pod Lwowem

W nocy 16 lutego na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy - podaje Ukraińska Prawda. Odgłosy eksplozji były słyszalne w różnych częściach Ukrainy, w tym w Kijowie i obwodzie lwowskim.

- Rosyjskie siły w czwartek we wczesnych godzinach rannych zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie lwowskim - poinformował szef lwowskiej administracji wojskowej Maksym Kozycki. Na miejscu doszło do silnej eksplozji. Na ten moment nie ma informacji o ofiarach. Pożar udało się już ugasić.

Dmytro Łunin, gubernator obwodu połtawskiego przekazał na Telegramie, że na terenie jego obwodu aktywna była obrona przeciwlotnicza.

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, Andrij Jermak przekazał, że większość rakiet i dronów-kamikadze miało jednak zostać zestrzelonych.

Dodał, że Rosjanie zmienili w pewien sposób swoją taktykę i "prowadzą aktywne rozpoznanie", a także odciągają uwagę ukraińskiej obrony przeciwlotniczej "fałszywymi celami".

Możliwa rosyjska ofensywa pod presją otoczenia Putina

Analitycy są zdania, że Rosja będzie próbowała przeprowadzić w Ukrainie ofensywę, choć dowódcy zdają sobie sprawę, że nie mają odpowiednich sił i środków. Część niezależnych ekspertów wojskowych podkreśla, że Władimir Putin podejmuje decyzje pod presją swojego otoczenia i tej grupy zwolenników, którzy chcą wojny. Analitycy zauważają, iż rosyjska armia już ponosi duże straty na froncie, a z każdym tygodniem będą one większe.

Rosyjski ekspert Michaił Samuś tłumaczy, że decyzje podejmowane przez Kreml już nie zaskakują Ukraińców i zachodnich polityków. Jak zauważa, Władimir Putin stracił jeden z atutów swojej polityki, którym była nieprzewidywalność.

- To jego fundamentalna słabość, ponieważ do tej pory on bez problemów naruszał zasady, a teraz ta jego firmowa sztuczka przestała działać i wszyscy już wiedzą, że on jest skazany na prowadzenie ofensywy. Na to nie wystarcza mu zasobów, ale musi podjąć chociażby jakieś działania taktyczne - jak to się mówi - żeby namalować na niebie słońce, aby ta jego publiczność, która prosi: "zabierz nas w świetlną przyszłość", mogła cieszyć się tym słońcem - wyjaśnia Michaił Samuś.

W ocenie rosyjskiego eksperta im więcej nowoczesnego sprzętu wojskowego dostanie ukraińska armia, tym szybciej zakończy się wojna. Analityk podkreśla, że Ukraina musi wygrać wojnę z Rosją, bo kontynuacja działań zbrojnych na wyniszczenie lub zamrożenie konfliktu to scenariusze wygodne dla Putina.