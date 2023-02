Morawiecki chciał, by Saakaszwili był leczony w Polsce. Węgry blokują unijną notę do władz Gruzji

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że powstanie wspólny, unijny apel do władz w Tbilisi w sprawie byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego.

- Chcemy, aby Micheil Saakaszwili mógł być leczony w Polsce. Rozmawiałem z wieloma premierami na ten temat. Obawiamy się, że może go spotkać wszystko to, co najgorsze w Gruzji. Jeśli Gruzja chce liczyć na pozytywną odpowiedź na jej aspiracje europejskie, to ten apel, który jest już formułowany przez służby zagraniczne Rady, musi potraktować również poważnie - podkreślił przed kilkoma dniami szef polskiego rządu.

Węgry blokują unijną notę do władz Gruzji ws. Micheila Saakszwilego

Jak podała w środę brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, na przekazanie noty protestacyjnej gruzińskim władzom nie zgodziły się Węgry. W dokumencie miała znajdować się propozycja przerwania kary byłego prezydenta ze względu na leczenie (na co pozwalają tamtejsze przepisy). Formuła takiego oświadczenia z protestem wymaga jednomyślności.

"Korespondentka RMF FM usłyszała od jednego z unijnych dyplomatów, że Saakaszwili uchodzi za osobistego wroga Kremla, więc istnieją obawy, że Rosja pozbawi go życia gruzińskimi rękami" - podaje RMF FM. Dyplomaci zaznaczają, że próbują przekonać węgierskie władze do zmiany zdania.

Micheil Saakaszwili przed sądem w Gruzji. Miał problem z wypiciem wody

Kim jest Micheil Saakaszwili?

Micheil Saakaszwili był prezydentem Gruzji w latach 2004-2007 i 2008-2013. Postrzegany był jako polityk prozachodni, dążył do dołączenia Gruzji do NATO. Jego przeciwnicy zarzucali mu wprowadzanie rządów autorytarnych.

Saakaszwili po odejściu z urzędu pełnił funkcje publiczne w Ukrainie. W tym czasie został zaocznie skazany przez gruziński sąd na 6 lat więzienia. Polityk został zatrzymany po powrocie z Ukrainy i rozpoczął odbywanie kary. Jako że były prezydent uznaje swój wyrok za polityczny, w areszcie prowadził strajki głodowe. Jego stan zdrowia w ostatnim czasie znacząco się pogorszył. Mimo tego, jak informują prawnicy byłego prezydenta, gruzińskie władze nie chcą pozwolić mu wyjechać na leczenie za granicą.

Sprawa Micheila Saakaszwiliego. Jest apel Parlamentu Europejskiego

Tymczasem Parlament Europejski wezwał w środę władze Gruzji, by ułaskawiły i uwolniły byłego prezydenta. W rezolucji przegłosowanej w Strasburgu europarlament wyraża głębokie zaniepokojenie stanem zdrowia Saakaszwilego i wzywa gruzińskie władze, by umożliwiły mu leczenie za granicą.

Europosłowie zwrócili się też do prezydentki kraju, by skorzystała ze swojego prawa do ułaskawiania osób skazanych prawomocnym wyrokiem. Równocześnie w ocenie europosłów obowiązkiem gruzińskich władz jest zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej dla Micheila Saakaszwilego, podobnie jak dla wszystkich innych skazanych.

Saakaszwili trafił na oddział intensywnej terapii? Sprzeczne informacje

Politycy podkreślają, że sposób traktowania więźniów w tym kraju stoi w sprzeczności z europejskimi aspiracjami Gruzji i oddala ten kraj od uzyskania statusu państwa-kandydata.

Parlament Europejski zwrócił uwagę, że dużą rolę w zatrzymaniu i skazaniu Micheila Saakaszwilego pełnił jego polityczny rywal, oligarcha Bidzina Iwaniszwili. Europosłowie proponują Komisji Europejskiej nałożenie sankcji na oligarchę.

