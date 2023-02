USA. Zestrzelili dziwny obiekt nad jeziorem Huron. Wyciekło nagranie rozmów z pilotami F-16

Amerykańskie samoloty zestrzeliły w niedzielę kolejny niezidentyfikowany obiekt latający, tym razem nad jeziorem Huron przy granicy USA i Kanady. To trzecia tego rodzaju akcja sił powietrznych USA w ciągu ostatnich kilku dni. Na początku lutego Amerykanie zestrzelili także chiński balon wywiadowczy.

Obiekt miał kształt ośmiokąta. Szybował na wysokości ok. 6 tysięcy metrów i mógł stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.

Pentagon przekazał w niedzielnym komunikacie, że obiekt stanowił zagrożenie "ze względu na jego potencjalne możliwości obserwacyjne". Zaznaczono, że nie stwierdzono natomiast zagrożenia o charakterze militarnym.

"Nasz zespół będzie teraz pracował nad odzyskaniem obiektu, aby uzyskać więcej informacji" - zaznaczył Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Białym Dom wyjaśnił w poniedziałek, że obiekt leży teraz prawdopodobnie na bardzo dużej głębokości.

"Nie potrafię określić, jaki to ma kształt"

Amerykański portal The Drive opublikował fragmenty rozmów z pilotami F-16, którzy brali udział w zestrzeleniu obiektu. Wynika z nich, że piloci mieli problem ze stwierdzeniem, z czym tak naprawdę mają do czynienia. Przyczyną było to, że obiekt był niewielkich rozmiarów i poruszał się stosunkowo wolno.

- Balonem bym tego nie nazwał… nie wiem, czym… widzę go na własne oczy - mówił jeden z pilotów. - To jakiś przedmiot, który jest rozdęty… trudno powiedzieć, jest dość mały - dodał.

- Jest tak powolny i tak mały, że po prostu go nie widzę - słyszymy na nagraniu. Stwierdzono także, że obiekt jest "zdecydowanie mniejszy od samochodu" i ma rozmiar quada.

USA: nowe informacje ws. zestrzelonego obiektu. Służył celom szpiegowskim?

- Wygląda na coś koloru prawie czarnego. Nazwijmy to pojemnikiem, nie potrafię jednak określić, jaki ma kształt - ocenił jeden z pilotów.

Z relacji pilotów wynika również, że z obiektu zwisało coś, co przypominało liny. - Na pewno można zobaczyć linki, ale nie widać niczego, co by zwisało - słyszymy.

Gen. Mark Milley, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, potwierdził w tym tygodniu, że pierwszy z pocisków wystrzelonych przez F-16 chybił. Generał zaznaczył jednak, że pocisk spadł do jeziora Huron i nie spowodował żadnych szkód.