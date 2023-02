Znalezisko zostało wykopane przez poszukiwaczy w Hambleden w hrabstwie Buckinghamshire na terenie posiadłości Culden Faw w kwietniu 2019 r. Jednak dopiero teraz, po kilku latach mogą liczyć na spieniężenie swojego znaleziska.

REKLAMA

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Putin jak Kim Dzong Un! Oto dlaczego woli pancerny pociąg od samolotu

Wielka Brytania. Pięciu Polaków znalazło złote i srebrne monety z XIV wieku

Monety znaleziono podczas zorganizowanego spotkania poszukiwaczy w Culden Faw Estate, na polu niedaleko Hambleden. Skarb odkopali Andrzej Winter, Dom Rapley, Eryk Wierucki, Jarosław Giedyna, Dariusz Fijałkowski oraz bracia Tobiasz i Mateusz Nowak. Pierwszego dnia znaleziono 276 srebrnych monet i dziewięć złotych Następie, w ciągu trzech dni, skarb zespołu urósł do 545 srebrnych monet, 12 złotych oraz ich niewielkich fragmentów. W ciągu czterech dni wydobyto 627 monet.

Jak informują specjaliści, jest to największe takie znalezisko w Wielkiej Brytanii od co najmniej 10 lat, nazywane "Hambleden Hoard". Crispin Butler starszy koroner po przeczytaniu raportu dra Barrie Cooka, kustosza w British Museum, powiedział, że odnalezione monety spełniają kryteria skarbu. W skład odnalezionego skarbu wchodzi: 12 złotych monet z lat 1346-1351, 547 srebrnych pensów z czasów panowania Edwarda I i II, 21 pensów irlandzkich, 20 monet kontynentalnych i 27 szkockich pensów z czasów panowania Aleksandra III, Jana Balliola i Roberta Bruce'a - przekazał Daily Mail. Podczas wykopalisk mężczyźni spali w namiotach, aby powstrzymać złodziei przed kradzieżą.

Niemcy zwracają Polsce tekstylia liturgiczne

Wielka Brytania. 150 tys. funtów za kilkaset starych monet

Muzeum musi teraz wynegocjować cenę znalezionych monet ze znalazcami oraz z właścicielami terenów, na których je znaleziono. Mateusz Nowak, który pracuje w szpitalu w Newcastle, przyznał, że to znalezisko nadal jest dla niego nierealne. - Po znalezieniu skarbu, a następnie oczyszczeniu terenu, musieliśmy jeszcze dwukrotnie wydłużyć poszukiwania, ponieważ znaleźliśmy tak wiele - cytuje Mateusza Nowaka Daily Mail. Dariusz Fijałkowski operator maszyn z Bristolu powiedział, że był bardzo podekscytowany, gdy znalazł dwie srebrne monety. - Krzyczałem. Może powinienem był milczeć, ale byłem taki szczęśliwy. Dla mnie same te monety były wyjątkowe. Są to małe kawałki srebra, a także kawałek historii - podkreślił w rozmowie z Daily Mail.

Teraz znaleziskiem zajmie się Komisja ds. Wyceny Skarbów (TVC), która będzie starała się określić prawdopodobną wartość całego skarbu. Według szacunków kwota może wynieść nawet 150 tys. funtów.

Kapsuła czasu na wieży kościoła. Alpiniści weszli po iglicę, a znaleźli skarb