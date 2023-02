77-letnia Turczynka spędziła pod gruzami 212 godzin. Jest jedną z ponad 8 tys. uratowanych osób

Liczba ofiar ubiegłotygodniowego, podwójnego trzęsienia w Turcji i w Syrii przekroczyła 41 tysięcy. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował w środę, że spod gruzów jak dotąd udało się uratować ponad 8 tysięcy osób. We wtorek (13 lutego) pojawiły się informacje, że jedną z ocalałych jest 77-latka, która została wydobyta około 212 godzin po katastrofie.

Zobacz wideo Polska wysyła do Turcji strażacką grupę ratowniczą, która pomoże przy poszukiwaniu poszkodowanych w trzęsieniu ziemi

Turcja. 77-latka wyciągnięta spod gruzów po 212 godzinach od trzęsienia ziemi

Jak podaje CNN, ratownicy kontynuowali akcję, "zaprzeczając przewidywaniom, że czas przetrwania minął". W środę tureckie Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało nagranie pokazujące ratowników wydobywających 77-letnią kobietę z gruzów w mieście Adiyaman (do którego doszło dzień wcześniej). Kobieta została zidentyfikowana jako Fatma Güngör.

Jak pisaliśmy, we wtorek spod gruzów w Turcji wydobyto łącznie dziewięć żywych osób - wszystkie zostały uratowane ponad 200 godzin po katastrofie. W środę wydobyta została 45-letnia Melike Imamoglu, która pod gruzami spędziła prawdopodobnie ok. 222 godziny. Zespoły ratownicze w południowej Turcji twierdzą, że wciąż słyszą głosy dobiegające spod gruzów, co daje nadzieję na znalezienie kolejnych ocalałych.



Najtragiczniejszy kataklizm od 1939 r. "Czekam na brata, musimy czekać"

Trzęsienie ziemi w Turcji. Polscy ratownicy wracają do kraju

Trzęsienie sprzed tygodnia było najgorszym w nowoczesnej historii Turcji. W całym kraju zginęło ponad 35 tysięcy osób. Po syryjskiej stronie liczba ofiar wynosi obecnie niemal sześć tysięcy, ale przypuszcza się, że jest ona mocno zaniżona, bo do wielu miejsc pomoc wciąż nie dotarła. Kolejne ekipy ratownicze z zagranicy opuszczają kraj. W środę z Turcji i Syrii wrócili polscy strażacy, ratownicy górniczy i medycy, którzy przez ponad tydzień ratowali ofiary trzęsień ziemi.

Turcja. Wzruszające pożegnanie wyjątkowego ratownika z Meksyku

