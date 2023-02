Ewakuacja w Parlamencie Europejskim. Do budynku weszła grupa protestujących

W Strasburgu trwa sesja plenarna europarlamentu. Około południa debata została przerwana przez głośne okrzyki. Na balkonie w górnej części sali obrad zebrało się kilkunastu protestujących, którzy najprawdopodobniej weszli do obiektu jako grupa turystów.

Parlament Europejski. Posiedzenie przerwane przez protestujących Kurdów

Protestujący skandowali i zrzucali z balkonu dokumenty. Z relacji europosłów wynika, że była to grupa Kurdów, która domaga się uwolnienia przez tureckie władze aktywisty politycznego Abdullaha Ocalana. Kurdowie w tej sprawie od lat prowadzą stały protest przed budynkiem europarlamentu.

Do sieci trafiły nagrania z incydentu. Węgierska deputowana Katalin Cseh podaje, że europosłowie zostali ewakuowani z budynku PE. "Miejmy nadzieję, że wszyscy są bezpieczni" - napisała Cseh.

W wyniku protestu obrady zostały przerwane, a oficjalna transmisja z sali obrad - wyłączona. Rzecznik prasowy PE Emmanuel Foulon przekazał, że protestujący zrzucali ulotki.

"Powinniśmy teraz głosować, ale sala została ewakuowana do czasu przybycia policji i usunięcia protestujących. Niektórzy z nich niebezpiecznie stali na barierkach. Czy doprowadzi to do przemyślenia kwestii bezpieczeństwa? Czy któryś z posłów wpisał ich i czy nie zostali oni sprawdzeni?" - pisał wczesnym popołudniem eurodeputowany Sean Kelly.

