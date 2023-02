Irlandia. Starszy mężczyzna znaleziony w kałuży krwi. Zabił go agresywny kurczak

Do tragicznego zdarzenia doszło 28 kwietnia 2022 roku w irlandzkim rejonie Killahornia w Creagh. Starszy mężczyzna został zaatakowany przez swojego kurczaka rasy Brahma, który poważnie zranił go w nogę na wysokości łydki.

Irlandia. Agresywny kurczak zaatakował właściciela. Ofiara leżała w kałuży krwi

Leżącego na podłodze w kuchni poszkodowanego, którego otaczała powiększająca się kałuża krwi, znalazł jego pracownik, który na co dzień zamieszkiwał gospodarstwo i opiekował się przebywającymi w nim zwierzętami. Usłyszawszy dobiegający z domu krzyk, mężczyzna pobiegł sprawdzić, co się stało. Mimo rozpoczętej przez niego reanimacji i późniejszego przejęcia jej przez odpowiednie służby Jaspera Crausa nie udało się uratować. Mężczyzna brał liczne leki, chorował na niewydolność nerek oraz zmagał się z nowotworem.

Kurczak zamordował swojego właściciela

Jak poinformował "The Sun", zwierzę miało już wcześniej przejawiać zachowania agresywne. Kurczak próbował bowiem zaatakować wnuczkę swojego właściciela. Wezwana na miejsce córka zmarłego mężczyzny - Virginia Guinan - odnalazła ślady krwi prowadzące do kurnika. W ptaku o zakrwawionych pazurach rozpoznała to samo zwierzę, które rzuciło się na jej córkę. Kobieta po raz ostatni widziała się z ojcem tego samego dnia około godziny dwunastej, gdy przyjechała zostawić mu zakupy spożywcze.

Ciało Jaspera Crausa przewieziono do Szpitala Uniwersyteckiego w Galway w celu wykonania sekcji zwłok. Wykazała ona, że przyczyną śmierci mężczyzny był najprawdopodobniej zawał serca, będący konsekwencją problemów zdrowotnych i ataku agresywnego ptaka.