- Na wojnie używamy wszystkich środków, na jakie pozwala prawo. Znaleźliśmy możliwość współpracy nawet z osobami bardzo bliskimi Putinowi. To ludzie ponad wszelkim podejrzeniem, znani jako zwolennicy "wielkiej Rosji" - powiedział Andrij Czerniak w rozmowie z greckim portalem Iefimerida.

REKLAMA

Kadyrow wyciągnął broń w programie na żywo. Zwrócił się do Zełenskiego

Czerniak: Niektórzy ludzie z kręgu Putina nie popierają wojny. Mają własne powody

Dopytywany o te osoby, odparł, że "nawet w świcie Putina jest sporo osób, które nie popierają jego polityki wobec Ukrainy". - Mówiąc prościej, są przeciwni wojnie. Ale tak naprawdę mało kto robi to z sympatii do Ukrainy lub z odrazy do wojny. Robią to głównie dla własnej korzyści, to leży ich interesie. Po inwazji na Ukrainę niektórzy zaczęli bardzo szybko tracić pieniądze i wpływy. I to im się nie podoba - zauważył przedstawiciel ukraińskiego wywiadu.

Zdaniem Czerniaka wewnętrzna opozycja na Kremlu nie jest jeszcze gotowa do obalenia Władimira Putina.

Zobacz wideo To nie propaganda Kremla wyprała Rosjanom mózgi. Sami wypierają fakt inwazji na Ukrainę

Czerniak: Putina interesuje cała Europa jako strefa wpływu

Andrij Czerniak uważa też, że Putina "interesuje cała Europa jako strefa wpływu". - Jeśli podporządkuje sobie Ukrainę, to nie zatrzyma się na tym, pójdzie dalej. Wiemy, że Putin przed inwazją na Ukrainę miał taki plan. Być może plan ten i teraz się nie zmienił - powiedział.

Więcej informacji o Rosji i wojnie w Ukrainie na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Podkreślił, że "jednym z głównych celów Rosji jest wpływanie na osoby cieszące się autorytetem w innych krajach oraz na opinię publiczną tych krajów". - Dlatego też Rosjanie sporo inwestują w pracę z mediami. Zarówno w tuby propagandowe, telewizję Russia Today, jak i bardziej ukryte metody wpływu - powiedział przedstawiciel HUR.

Rosjanin z Niemiec oferuje "ewakuację z imperium Putina". Nie za darmo