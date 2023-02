Biały Dom o zestrzelonych balonach: Wywiad jest zdania, że były nieszkodliwe

Trzy obiekty zestrzelone nad Ameryką Północną w zeszły weekend były balonami wykorzystywanymi do niemilitarnych celów - informuje CNN.

- Wywiad jest zdania, że mogą to być po prostu balony powiązane z jakimś komercyjnym celem - powiedział we wtorek John Kirby, koordynator ds. komunikacji strategicznej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

Kirby stwierdził, że można wykluczyć, żeby obiekty należały do rządu USA i obecnie nic nie wskazuje na to, że były one powiązane z chińskim programem balonów szpiegowskich.

- Zdobycie tych szczątków i zbadanie ich przez śledczych z pewnością miałoby ogromną wartość i pozwoliłoby odpowiedzieć na pytanie, czym były te obiekty i jaki był ich cel - dodał Kirby.

Jak dotąd poszukiwanie części było utrudnione przez trudne warunki, jakie panują w miejscu zestrzelenia balonów. Szczątki spadły nad jeziorem Huron, na pustyni Jukon i na lodzie morskim na północ od Alaski.

Jak podaje CNN, na Kapitolu senatorowie wychodzący z tajnej grupy związanej ze śledztwem na temat obiektów powiedzieli, że zostali uspokojeni po wysłuchaniu urzędników administracji. Z najnowszych informacji wynika, że obiekty nie stanowią zagrożenia dla Amerykanów.

Amerykańska armia zestrzeliwuje niezidentyfikowane obiekty

W niedzielę Pentagon poinformował o zestrzeleniu przez amerykański myśliwiec F-16 czwartego niezidentyfikowanego obiektu latającego. Miało to miejsce nad jeziorem Huron (na granicy między Kanadą i USA). Obiekt poruszał się na wysokości ponad 6 kilometrów i miał ośmiokątną strukturę ze zwisającymi sznurkami, ale bez dostrzegalnego ładunku.

Z komunikatu Pentagonu wynika także, że nie stanowił zagrożenia militarnego, ale mógł kolidować z krajowym ruchem lotniczym albo służyć do inwigilacji. Amerykańskie służby podkreślają, że to ten sam obiekt wykryty wcześniej nad stanem Montana, w pobliżu wrażliwej infrastruktury wojskowej, co spowodowało zamknięcie amerykańskiej przestrzeni powietrznej. "Ustaliliśmy to na podstawie tor lotu i danych z systemów radarowych" - przekazał Departament Obrony w oświadczeniu.

Stany Zjednoczone zamknęły przestrzeń powietrzną także nad jeziorem Michigan, a Kanada - w okolicach miejscowości Tobermory w prowincji Ontario.

***

