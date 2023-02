Rosja szykuje się do ataku powietrznego? "FT" o gromadzeniu samolotów na granicy. Szef pentagonu komentuje

Zobacz wideo Czy Rosja wzmocni atak? "Ukraińcy muszą poświęcić sporo sił i środków"

24 lutego minie rok, odkąd Rosja napadła na Ukrainę. Według ukraińskich władz Kreml może szykować na tę rocznicę nową ofensywę. Jak podaje "Financial Times", w tym celu Kreml miałby gromadzić samoloty i śmigłowce przy granicy z zaatakowanym państwem.

Gazeta powołuje się przy tym na dwóch urzędników, którzy twierdzą, iż podczas spotkań z sojusznikami uwagę na tę kwestię zwrócił szef Pentagonu. - Wyraźnie dał do zrozumienia, że mamy niewiele czasu, aby pomóc Ukraińcom w przygotowaniu się do ofensywy i że mają oni dość specyficzne potrzeby - powiedział wysoki rangą urzędnik administracji USA.

- Rosyjskie siły lądowe są dość wyczerpane, więc to najlepsza wskazówka, że zmienią sposób prowadzenia działań na walkę powietrzną. Jeśli Ukraińcy mają przetrwać, muszą mieć jak najwięcej zdolności obrony powietrznej i tyle samo amunicji - dodał.

Szef Pentagonu zapowiada kontrofensywę Ukrainy. Podaje termin

Szef Pentagonu: Obecna obrona powietrzna Ukrainy jest niewystarczająca

Do kwestii rosyjskich samolotów odniósł się Lloyd Austin. Szef Pentagonu podkreślił, że sojusznicy są świadomi tego, jak wiele maszyn posiada Rosja. Dodał, że obecna obrona powietrzna Ukrainy jest niewystarczająca. - Będziemy naciskać, dopóki nie zdobędziemy więcej, ponieważ to zagrożenie istnieje. Chcemy mieć pewność, że będą w stanie się obronić na wypadek, gdyby Rosja zdecydowała się wprowadzić do walki swoje siły powietrzne - zaznaczył sekretarz obrony USA.

Lloyd Austin nie potwierdził również doniesień dot. gromadzenia się samolotów na granicy. - Jeśli chodzi o to, czy Rosja gromadzi swoje samoloty do jakiegoś masowego ataku powietrznego, to obecnie tego nie widzimy - zapewnił.

Bunt rezerwistów z obwodu kaliningradzkiego. "Jesteśmy prowadzeni na rzeź"

USA: Zlecono produkcję posiłków artyleryjskich dla Ukrainy

Amerykańska armia zleciła dwóm firmom produkcję amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm dla Ukrainy. Kontrakty mają wartość 522 milionów dolarów.

Zamówienia, oficjalnie przyjęte 30 stycznia, trafiły do Northrop Grumman Systems i Global Military Products. Dostawy amunicji będą realizowane już od marca. Kontrakty opłacono z funduszu Pentagonu - Ukraine Security Assistance Initiative.

Zamówienia na pociski złożono w związku z szybkim wyczerpywaniem zasobów ukraińskiej armii. W listopadzie źródła amerykańskie informowały, że Rosjanie wystrzeliwują dziennie około 20 tysięcy pocisków artyleryjskich. Ukraina wystrzeliwała wtedy od 4 do 7 tysięcy. Od tego czasu liczba wystrzeliwanych pocisków spadła, bo obie strony borykają się z niedoborami i starają się oszczędzać amunicję.