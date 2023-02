W mediach pojawiły się doniesienia o bójce, jaką mieli stoczyć między sobą piłkarze ukraińskiego zespołu FC Mynaj a rosyjskiego Szynnik Jarosław. Obie strony potwierdziły już, że do zdarzenia doszło, choć ich relacje nieco się różnią. W sieci pojawiło się także nagranie z zajścia.

Ukraińscy piłkarze pobili się z zawodnikami z Rosji w tureckim hotelu. Interweniowała policja

Ukraiński klub przedstawił swoje oficjalne stanowisko co do incydentu za pośrednictwem Facebooka. "13 lutego w hotelu Royal Sigunas w Turcji doszło do bójki z udziałem FC Mynaj oraz reprezentantami kraju 404 - Szynnik Jarosław. Przyczyną starcia było haniebne zachowanie piłkarzy rosyjskiej drużyny wobec pracownika hotelu oraz prowokacyjne okrzyki pod adresem mieszkańców Zakarpacia" - czytamy w komunikacie.

Dalej drużyna dementuje jakoby ukraińscy zawodnicy zmusili Rosjan do odśpiewania hymnu narodowego Ukrainy i pobili ich zawodnika w windzie. "Walka miała miejsce, ale już na parterze, gdzie zatrzymali się Rosjanie" - podkreśla zespół i dodaje, że po zakończeniu potyczki rosyjscy zawodnicy mieli kontynuować walkę miedzy sobą. "Ci, którzy próbowali powstrzymać starcia, zostali oskarżeni o wspieranie Ukrainy. Aby uspokoić Rosjan, musiała interweniować miejscowa policja" - czytamy. Ostatecznie rosyjski zespół opuścił hotel, a Ukraińcy, zgodnie z planem, we wtorek udali się na trening. "Przedstawiciele terrorystycznego kraju nie mają prawa trenować i grać w piłkę poza granicami swojego kraju" - podkreślił zespół.



Bójka piłkarzy w Turcji. Rosjanie potwierdzają: Przeprowadzamy się do innego hotelu

Strona rosyjska także potwierdziła, że doszło do bójki. - To prawda, że przeprowadzamy się do innego hotelu. Najważniejsze, że to my byliśmy inicjatorami. Piszą, że jesteśmy eksmitowani, ale tak nie jest. Inicjatorem było kierownictwo naszego klubu - powiedział prorosyjskiej agencji informacyjnej RIA Nowosti dyrektor generalny klubu Szynnik Jarosław Siergiej Kułakow.

W sieci pojawiło się także nagranie z walki. Jak czytamy, w starciu rannych miało zostać czterech rosyjskich piłkarzy.

