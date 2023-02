Szef Pentagonu zapowiada kontrofensywę Ukrainy. Podaje termin

Zobacz wideo Płk Matysiak o zestrzelonych obiektach: Chodziło o sprawdzenie systemu wczesnego ostrzegania

We wtorek w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów obrony państw NATO. Jak podkreślił Lloyd Austin, sojusznicy będą przekazywać wsparcie militarnie Ukrainie - takie, jakiego potrzebuje i tak długo, jak będzie trzeba. Tym bardziej - zaznaczył - że Kijów przygotowuje się do ofensywy przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. - W pierwszym możliwym momencie Ukraina chce nabrać rozpędu na polu bitwy i przeprowadzić ofensywę. Wierzymy, że będzie ku temu takie okno możliwości - powiedział.

- Rok temu Władimir Putin zakładał, że Ukraina będzie łatwym celem, że Kijów upadnie, a świat będzie bezczynny. Kreml mylił się pod każdym względem - podkreślił sekretarz obrony USA. Dodał, że Zachód jest zjednoczony, a Stany Zjednoczone zrobią "wszystko, by Ukraina otrzymała to, czego potrzebuje, aby osiągnąć sukces".

Jak zaznaczył, sojusznicy dążą do świata, w którym "granice są szanowane" a "cywile są chronieni".

Lloyd Austin mówił też, że Rosja dosyła na pole bitwy wielu nowych żołnierzy, ale "wielu z nich jest źle wyszkolonych i źle wyposażonych". - Jeśli chodzi o to, czy Rosja gromadzi swoje samoloty do jakiegoś masowego ataku powietrznego, to obecnie tego nie widzimy - dodał.

Zagrożenie rosyjskimi atakami powietrzno-rakietowymi na całe terytorium Ukrainy pozostaje wysokie - informuje sztab generalny ukraińskiej armii i dodaje, że mimo znacznych strat rosyjskie wojsko nie rezygnuje z zamiaru wkroczenia w granice administracyjne obwodów donieckiego i ługańskiego.

Siły rosyjskie nadal koncentrują ofensywę na kierunkach wschodnich. W okolicach Kupiańska, Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Szachtaru Rosjanie aktywnie wykorzystują do ataków samoloty.

Rosyjskie siły przeprowadziły we wtorek ataki rakietowe na infrastrukturę cywilną Kostiantyniwki i Kramatorska w obwodzie donieckim - ranni zostali cywile. Uszkodzony został miejscowy dom kultury, w którym udzielana jest pomoc humanitarna. Częściowo zniszczone są pomieszczenia placówki medycznej. Rosjanie ponad 25 ostrzelali cele w Ukrainie z systemów salw rakietowych - między innymi obiekty cywilne w Chersoniu, Oczakowie i Berysławiu. Pociski uszkodziły budynki mieszkalne, są ranni.

